Presiden Prabowo Subianto Mendatang di Paris, Hadapi Pertemuan Empat Mata dengan Presiden Macron

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kenegaraan di Eropa dengan menemui Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris , Perancis . Kunjungan ini dilakukan setelah Presiden menyelesaikan pertemuan intensif selama lima jam bersama Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin , Moskwa.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden Prabowo beserta rombongan langsung bertolak menuju Paris dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam setelah agenda di Rusia berakhir. Presiden tiba di Paris, pada Senin (13/4/2026) pukul 23.50 waktu setempat.

"Setelah melakukan pertemuan yang berlangsung selama lima jam dengan Presiden Putin di Istana Kremlin, Bapak Presiden langsung bertolak menuju Perancis dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam dan tiba tengah malam di Paris," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026). Setiba di Paris, Presiden Prabowo dijadwalkan melanjutkan agenda diplomasi melalui pertemuan empat mata dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Pertemuan keduanya dijadwalkan berlangsung di Istana Élysée pada Selasa ini.

"Besok (hari ini) Bapak Presiden akan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Macron di Istana Élysée untuk membahas peningkatan kerja sama strategis kedua negara," tutur Teddy





