Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Pemimpin Masa Depan BUMN untuk mencetak calon pemimpin BUMN yang profesional dan berintegritas, menjawab tantangan global

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Presidential Future Leaders Program (PFLP) 2026 untuk mencetak calon pemimpin BUMN yang profesional dan berintegritas, menjawab tantangan global. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan Presiden Prabowo Ketua DPRD seluruh Indonesia di Magelang, menekankan pentingnya patriotisme dan cinta tanah air untuk mengawal implementasi Astacita.

Subianto memberikan taklimat atau pengarahan kepada 400 peserta angkatan pertama Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (24/5). Program ini dirancang sejalan dengan visi Prabowo dalam membangun tata kelola BUMN yang lebih baik melalui penguatan kualitas sumber daya manusia.

Program ini menjadi salah satu upaya Prabowo dalam menyiapkan kader-kader terbaik untuk memimpin perusahaan BUMN di masa mendatang. Fokus utama program ini adalah mencetak pemimpin dengan kapasitas intelektual, kemampuan pengambilan keputusan, serta komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Pendidikan dalam program ini berlangsung selama sembilan bulan dan dibagi ke dalam tiga fase utama. Pada tahap awal, peserta akan menjalani pelatihan pembentukan karakter dan kedisiplinan selama tiga bulan.

Lebih lanjut, peserta mendapatkan pembekalan manajerial serta strategi pengambilan keputusan di Danantara Corporate University selama empat bulan. Tahapan terakhir diisi dengan program magang selama dua bulan di kementerian, lembaga pemerintah, dan perusahaan BUMN. Melalui program ini, pemerintah ingin menyiapkan generasi baru pemimpin BUMN yang mampu menghadapi tantangan global, mendorong transformasi perusahaan negara, serta memperkuat daya saing Indonesia di masa depan.

Peserta program P3MD yang mencici antarserupa Zhirazzi Dimas Prasetyo dari PT Bank Negara Indonesia (BNI), mengaku bangga menjadi bagian dari program pengembangan calon pemimpin nasional tersebut. Ia menjelaskan, proses seleksi P3MD berlangsung sangat ketat dengan jumlah pendaftar mencapai 6.000 orang sebelum akhirnya disaring menjadi 400 peserta terbaik. Zhirazzi mengungkapkan, pesan Presiden Prabowo mengenai pentingnya mental ideologi. Hal itu menjadi yang paling membekas selama mengikuti taklimat di Hambalang.

Erlin Shofiana, peserta dari PT Pupuk Indonesia, mengaku antusias dan bangga dapat terlibat dalam program ini. Menurutnya, P3MD menjadi wadah pengembangan kepemimpinan sekaligus penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Aizna Syachkalita, peserta dari PT Pupuk Kalimantan Timur, optimistis program ini bertujuan jangka panjang, yakni dalam mempersiapkan kemandirian bangsa, khususnya melalui pembangunan sumber daya manusia unggul.

Presiden Prabowo Subianto secara langsung menemui dan memberikan arahan kepada 503 ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer, Magelang, menegaskan pentingnya peran pimpinan daerah. Presiden Prabowo Subianto tegaskan Kepemimpinan TNI harus diisi figur terbaik, bukan hanya senioritas. Apa dampak kebijakan baru ini bagi masa depan militer Indonesia?

Prabowo Kumpulkan 82 Profesional Muda RI di Hambalang, Diskusi Teknologi-Ekonomi Selama 5 Jam.





