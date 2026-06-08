Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan dua wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono, serta Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan dua wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono, serta Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerja an dan Kesejahteraan Buruh.

Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin, 8 Juni 2026. Nanik S. Deyang tampak terharu saat menerima ucapan selamat dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemberhentian sebelumnya dari Nanik S. Deyang tidak akan mempengaruhi prestasinya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Nanik S. Deyang telah menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional sebelumnya dan telah membuktikan dirinya sebagai pejabat yang profesional dan berdedikasi.

Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto berharap Nanik S. Deyang dapat terus meningkatkan prestasinya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan membantu pemerintah dalam mengembangkan program-program yang terkait dengan gizi dan kesehatan masyarakat.





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Presiden Prabowo Subianto Nanik S. Deyang Kepala Badan Gizi Nasional Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerja

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