Presiden Prabowo Subianto Melantik Kepala Badan Gizi Nasional Baru

Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Pergantian tersebut menjadi bagian dari penyegaran kepemimpinan lembaga yang menangani program gizi nasional.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang bersama Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyapa wartawan sebelum Presiden Prabowo Subianto melantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono mengucap sumpah saat dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono berfoto bersama usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal berpose usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Said Iqbal yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 58/P Tahun 2026.

Dalam jabatan barunya, ia akan memberikan masukan terkait isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sementara itu, pengangkatan Nanik S. Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono sebagai pimpinan baru BGN dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026. Pergantian tersebut menjadi bagian dari penyegaran kepemimpinan lembaga yang menangani program gizi nasional





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Presiden Prabowo Subianto Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang Agustina Arumsari Trenggono

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