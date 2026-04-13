Presiden Prabowo Subianto Kunjungi Rusia: Perkuat Hubungan Bilateral dan Kerja Sama Strategis

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Rusia untuk memperkuat hubungan bilateral, kerja sama strategis, dan membahas isu-isu geopolitik penting. Pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin diharapkan dapat mempererat kemitraan kedua negara.

PRESIDEN Prabowo Subianto telah tiba di Bandara Vnukovo-2, Moskow, Rusia , pada Senin, 13 April 2026 pukul 07.45 waktu setempat. Kedatangan kepala negara ke Rusia ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia , serta meningkatkan kerja sama strategis di berbagai bidang.

Penyambutan Prabowo di Moskow dilakukan oleh sejumlah pejabat tinggi Rusia, di antaranya adalah Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko dan Direktur Departemen Protokol Negara Rusia Igor Bogdashev. Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia, Jose Tavares, dan Atase Pertahanan RI di Moskow, Marsma TNI Budi Susilo, juga turut hadir dalam penyambutan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Kehadiran Prabowo di Rusia kali ini sangat ditunggu-tunggu karena agendanya termasuk pertemuan penting dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mempererat kemitraan antara kedua negara, khususnya dalam sektor energi dan bidang-bidang prioritas lainnya.

Keterangan resmi dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia memandang Rusia sebagai mitra penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Putin memiliki signifikansi yang sangat besar, terutama di tengah situasi global yang dinamis dan penuh tantangan, termasuk konflik yang terjadi di berbagai kawasan seperti Timur Tengah.

Menurut Teddy, kedua pemimpin negara akan membahas sejumlah isu strategis yang krusial, termasuk upaya penguatan ketahanan energi nasional melalui kelanjutan kerja sama dengan pemerintah Rusia. Hal ini mencakup jaminan pasokan energi yang stabil, termasuk ketersediaan minyak. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Putin juga akan bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi geopolitik dunia. Indonesia akan menyampaikan posisi strategisnya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global, menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dunia. Teddy menambahkan bahwa lawatan ini sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

Sebelum keberangkatan ke Rusia, Prabowo lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Ahad sekitar pukul 23.10 WIB. Rombongan Prabowo kali ini turut serta beberapa pejabat penting, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kunjungan pada April 2026 ini akan menjadi lawatan ketiga Prabowo ke Rusia sejak menjabat sebagai presiden. Pada tahun sebelumnya, Prabowo telah melakukan kunjungan ke Rusia pada bulan Juni dan Desember 2025. Dalam kedua kunjungan tersebut, Prabowo juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Putin, yang menunjukkan intensitas hubungan bilateral yang semakin meningkat. Perjalanan ini menandakan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan Rusia dan memainkan peran aktif dalam isu-isu global. Kunjungan ini juga menjadi bukti nyata upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan politik dunia.





