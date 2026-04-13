Presiden Prabowo Subianto Kunjungi Moskow: Perkuat Hubungan dan Kerja Sama Strategis dengan Rusia

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Moskow, Rusia, untuk memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan kerja sama strategis. Pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin akan membahas isu-isu penting, termasuk ketahanan energi nasional.

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendarat di Bandara Vnukovo-2, Moskow , Federasi Rusia , pada Senin (13/4) waktu setempat. Kedatangan ini menjadi bagian dari upaya memperkokoh jalinan bilateral antara Indonesia dan Rusia , serta mendorong peningkatan kerja sama strategis di berbagai bidang.

Penyambutan Prabowo dilakukan oleh beberapa pejabat tinggi Rusia, di antaranya Deputy Foreign Minister Rusia Andrey Rudenko, Director of State Protocol Department Rusia Igor Bogdashev, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia Jose Tavares, dan Atase Pertahanan RI di Moskow Marsma TNI Budi Susilo. Kehadiran Prabowo di Rusia ini menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk mempererat hubungan dengan negara-negara lain, khususnya dalam konteks perubahan geopolitik global yang dinamis. Kunjungan ini juga mencerminkan pentingnya menjaga stabilitas dan keberlanjutan kerja sama di berbagai sektor, termasuk yang vital bagi kepentingan nasional. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Prabowo dijadwalkan akan mengadakan pertemuan bilateral secara langsung dengan Presiden Vladimir Putin. Pertemuan tatap muka ini dianggap sangat penting dan strategis, terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul seiring dengan perubahan lanskap global. Teddy menegaskan bahwa pertemuan antara kedua pemimpin negara ini merupakan momen krusial untuk membahas berbagai isu penting dan mencari solusi bersama dalam konteks hubungan bilateral dan kerja sama strategis. Pembicaraan diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan konkret yang dapat memberikan dampak positif bagi kedua negara. Lebih lanjut, pertemuan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi peningkatan kerja sama di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan pertahanan. Perwakilan pemerintah menekankan bahwa kunjungan ini adalah wujud nyata dari komitmen Indonesia untuk terus memperkuat posisi dan peranannya di panggung internasional, serta membangun kemitraan strategis dengan negara-negara yang memiliki visi dan kepentingan yang sejalan. Selain memperkuat hubungan bilateral, pertemuan antara Prabowo dan Putin juga akan membahas sejumlah isu strategis yang relevan bagi kedua negara. Salah satu fokus utama adalah upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui kelanjutan kerja sama dengan pemerintah Rusia. Hal ini mencakup pembahasan mengenai pasokan energi yang stabil, termasuk ketersediaan minyak dan gas. Kerja sama di sektor energi dianggap krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional Indonesia. Selain itu, pertemuan tersebut juga diharapkan akan membahas isu-isu lain yang terkait dengan stabilitas regional dan global, serta upaya untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintah Indonesia berharap kunjungan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kedua negara. Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin pemahaman yang lebih baik dan komitmen yang lebih kuat untuk mengatasi berbagai tantangan global dan memanfaatkan peluang yang ada untuk kemajuan bersama





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dino Patti Djalal : Prabowo Terlalu Semangat Mengejar TrumpDino Patti Djalal menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto mengurangi kedekatan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Read more »

Vladimir Putin Siap Bersua Prabowo Subianto di Moskow, Isu Energi hingga Global DibahasPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Prabowo Subianto Temui Vladimir Putin di Moskow, Seskab Teddy Ungkap AgendanyaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Prabowo dan Bahlil Temui Putin ke Rusia demi Ketahanan EnergiPresiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin setiba di Moskow, Rusia.

Read more »

Presiden Prabowo Subianto Temui Putin di Moskow: Perkuat Kemitraan Energi dan Stabilitas GlobalPresiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Moskow, Rusia, untuk membahas kerjasama energi dan isu-isu global dengan Presiden Vladimir Putin. Kunjungan ini bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional dan kemitraan strategis kedua negara.

Read more »

Prabowo Bertemu Vladimir Putin di Rusia, Bicarakan Hal Sangat KrusialJPNN.com : Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia, untuk bertemu Vladimir Putin.

Read more »