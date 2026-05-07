Presiden Prabowo Subianto Hadiri KTT ASEAN ke-48 di Cebu Filipina untuk Perkuat Sinergi Kawasan

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Cebu, Filipina, dalam rangka KTT ASEAN ke-48 dan pertemuan BIMP-EAGA guna membahas penguatan konektivitas ekonomi, ketahanan energi, serta stabilitas geopolitik di Asia Tenggara.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto , secara resmi telah menginjakkan kaki di tanah Filipina pada hari Kamis, 7 Mei 2026. Kedatangan beliau di Bandara Benito Ebuen Airbase, Cebu, menandai dimulainya rangkaian kunjungan kerja diplomatik yang sangat strategis dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo disambut dengan penuh kehangatan dan kemegahan melalui upacara jajar kehormatan yang melibatkan pasukan elit serta atraksi budaya khas Filipina yang memperlihatkan kekayaan tradisi negara tetangga tersebut. Penampilan Presiden Prabowo yang mengenakan seragam safari berwarna cokelat dipadukan dengan peci hitam memberikan kesan wibawa sekaligus identitas nasional Indonesia yang kuat di mata dunia internasional. Beliau disambut langsung oleh pejabat tinggi Filipina, di antaranya Jenderal (Purn.

) Eduardo Oban, yang menunjukkan betapa pentingnya kehadiran pemimpin Indonesia dalam forum regional ini bagi pemerintah Filipina. Salah satu momen yang menarik perhatian dalam kunjungan ini adalah penggunaan kendaraan dinas kepresidenan berupa Maung Putih. Kendaraan taktis buatan dalam negeri Indonesia ini digunakan oleh Presiden Prabowo sejak mendarat hingga jadwal agenda berikutnya pada hari Jumat, 8 Mei. Penggunaan Maung Putih bukan sekadar pilihan transportasi, melainkan sebuah pernyataan simbolis mengenai kemandirian industri pertahanan dan otomotif Indonesia.

Dengan membawa produk lokal ke kancah internasional, pemerintah Indonesia ingin menunjukkan kepada negara-negara ASEAN lainnya bahwa Indonesia memiliki kapasitas teknologi yang mumpuni untuk memproduksi kendaraan berkualitas tinggi yang mampu bersaing secara global. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat hilirisasi industri dan mengurangi ketergantungan pada impor produk teknologi dari luar negeri, sekaligus mempromosikan kebanggaan nasional di hadapan para pemimpin dunia.

Agenda utama kunjungan Presiden Prabowo di Cebu adalah partisipasinya dalam KTT ASEAN ke-48, yang merupakan forum tertinggi bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk menyelaraskan visi dan misi pembangunan kawasan. Selain agenda utama KTT, Presiden Prabowo juga dijadwalkan untuk mengikuti pertemuan BIMP-EAGA (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area). Pertemuan ini memiliki fokus yang sangat spesifik, yaitu penguatan konektivitas antarwilayah dan peningkatan kerja sama ekonomi di zona pertumbuhan timur ASEAN.

Fokus pada konektivitas ini sangat krusial mengingat letak geografis Indonesia dan Filipina yang memiliki banyak titik singgung di wilayah perairan, sehingga peningkatan infrastruktur transportasi dan perdagangan antarwilayah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di daerah terpencil. Lebih jauh lagi, Presiden Prabowo akan membawa misi penting dalam membahas penguatan kolaborasi antarnegara anggota ASEAN dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks dan tidak menentu.

Salah satu poin utama yang akan menjadi bahasan adalah ketahanan energi kawasan. Di tengah fluktuasi harga energi dunia dan transisi menuju energi terbarukan, ASEAN perlu memiliki strategi bersama agar tidak terlalu bergantung pada pasokan energi dari luar kawasan. Selain itu, isu geopolitik regional, terutama terkait stabilitas keamanan di wilayah Laut China Selatan dan persaingan kekuatan besar dunia di Asia, akan menjadi topik diskusi yang mendalam.

Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, berkomitmen untuk terus mendorong ASEAN agar tetap menjadi pusat stabilitas dan perdamaian, serta menjaga sentralitas ASEAN agar tidak menjadi alat politik bagi negara-negara adidaya. Kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan konkret yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Filipina.

Dengan dialog yang terbuka dan konstruktif, Presiden Prabowo berupaya memastikan bahwa ASEAN tetap solid dalam menghadapi tantangan zaman, baik itu tantangan ekonomi digital, perubahan iklim, maupun ancaman keamanan non-tradisional. Kehadiran beliau di Filipina menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tetap berperan aktif sebagai pemimpin alami di kawasan Asia Tenggara, yang selalu mengedepankan semangat gotong royong dan kerja sama multilateral demi kemakmuran bersama seluruh rakyat di Asia Tenggara.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Indonesia berharap dapat memperkokoh posisi tawarnya di kancah global sekaligus memastikan stabilitas kawasan tetap terjaga bagi generasi mendatang





