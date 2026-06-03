Presiden Prabowo Subianto Hadiri Acara Konsolidasi Program MBG, Tiga Mantan Pimpinan BGN Ditahan

Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara konsolidasi pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari seluruh penjuru Indonesia pada saat tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) ditahan oleh Kejaksaan Agung. Ia memberikan pengarahan mengenai program MBG dan mengungkapkan sedihnya akibat penggantian mantan pimpinan BGN. Ia mendapatkan laporan mengenai kekurangan, kejanggalan, dan indikasi penyelewengan dalam penyelenggaraan MBG oleh pimpinan BGN sebelumnya. Ia menekankan bahwa MBG merupakan upaya pemerintah untuk memastikan pemenuhan gizi anak sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara nasional.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara konsolidasi pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari seluruh penjuru Indonesia pada saat tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) ditahan oleh Kejaksaan Agung .

Acara ini bertajuk 'Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition' diadakan di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden memberikan pengarahan mengenai program MBG di hadapan ribuan pelaksana program, termasuk Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Koordinator Regional (Koreg) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala SPPG, dan para mitra pelaksana program MBG. Ia didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala BGN Nanik S Deyang.

Juga hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pada acara ini, Presiden berterima kasih kepada seluruh unsur yang telah melaksanakan program MBG, tetapi ia juga mengungkapkan sedihnya akibat penggantian mantan pimpinan BGN. Ia mendapatkan laporan mengenai kekurangan, kejanggalan, dan indikasi penyelewengan dalam penyelenggaraan MBG oleh pimpinan BGN sebelumnya. Di tengah situasi itu, ia mengingat pesan ayahnya untuk memutuskan pilihan yang berpihak pada rakyat.

Ia menekankan bahwa MBG merupakan upaya pemerintah untuk memastikan pemenuhan gizi anak sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara nasional. Program ini juga bertujuan untuk mendukung kelompok masyarakat bawah serta memperkuat kualitas generasi penerus. Presiden menilai, MBG juga bakal memberikan dampak ekonomi hingga ke tingkat desa, dengan membuka jutaan lapangan kerja





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Presiden Prabowo Subianto Program MBG Badan Gizi Nasional Kejaksaan Agung Pemenuhan Gizi Anak

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