Presiden Prabowo Subianto Dituduh Melanggar UU Perbendaharaan Negara, Ribut-Ribut Perjalanan Luar Negeri

Presiden Prabowo Subianto dituduh melanggar UU Perbendaharaan Negara karena sering melakukan perjalanan luar negeri. Ribut-ribut perjalanan ini bermula dari komentar mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet Pertama, mengklaim bahwa biaya kunjungan internasional yang telah dianggarkan oleh negara, sepenuhnya ditanggung oleh Presiden Prabowo. Jumlah rombongan saat kunjungan ke luar negeri juga telah berkurang. Prabowo dianggap sebagai presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis, sehingga setiap pemimpin harus membangun hubungan yang dekat antar-pemimpin dunia.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan pers bersama di Istana Kepresidenan Elysee di Paris pada 28 Mei 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan klaim Presiden Prabowo Subianto ikut menanggung biaya perjalanan luar negeri "melanggar UU Perbendaharaan Negara".

Kebijakan itu mengatakan jika ada kegiatan pemerintahan yang tidak tersedia anggarannya atau kurang tersedia anggarannya, maka tidak boleh dilakukan. Ribut-ribut perjalanan luar negeri Prabowo ini bermula dari komentar mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Ia menilai intensitas lawatan Prabowo ke luar negeri sudah di luar batas kewajaran. Dino juga menyinggung anggaran perjalanan luar negeri yang besar merujuk pada biaya rombongan, hotel, hingga protokoler serta keamanan.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Keuangan (Fitra), Misbah Hasan, menghitung dari setidaknya 50 kunjungan luar negeri Prabowo, negara telah menghabiskan kira-kira Rp500 miliar. Seskab Teddy Indra Wijaya berkilah tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden dipengaruhi situasi global yang tak menentu dan rawan krisis. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyampaikan sejumlah masukan soal perjalanan luar negeri Presiden Prabowo—yang menurut pandangannya memakan alokasi dana sangat besar untuk akomodasi dan protokoler.

Sementara di dalam negeri, katanya, publik sedang menjerit di tengah kondisi perekonomian yang serba sulit. Penilaian tersebut didasarkan ada catatan mobilitas internasional kepresidenan yang dianggap paling tinggi dibandingkan dengan jajaran pemimpin dunia lainnya.

"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri," ujar Dino Patti Djalal. "Semenjak menjabat menjadi Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," sambungnya. "Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya.

" Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini kemudian memaparkan betapa besarnya komponen pembiayaan dalam setiap agenda dinas internasional. Biaya yang dimaksud mulai dari rombongan tim pendahulu, ongkos pesawat, hotel, logistik, konsumsi, biaya protokoler hingga pengamanan. Apa tanggapan Seskab Teddy? Sekretaris Kabinet Pertama, Teddy mengklaim segala kelebihan biaya kunjungan internasional yang telah dianggarkan oleh negara, sepenuhnya ditanggung Presiden Prabowo.

Kedua, ia menyampaikan jumlah rombongan saat kunjungan ke luar negeri juga telah berkurang. Pada era Prabowo, klaimnya, jumlah rombongan berkurang secara besar-besaran hingga lebih dari separuh dibandingkan dengan periode sebelumnya.

"Kalau dulu itu, sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50-60 orang maksimal," ucap Teddy. Ketiga, Teddy menyinggung perkembangan dunia yang dinamis hari ini, sehingga kunjungan ke luar negeri terbagi atas jadwal tahunan dan jadwal yang mendesak. Keempat, terkait protokoler dan frekuensi ke luar negeri dalam 1,5 tahun terakhir, Teddy berkata Prabowo merupakan presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis.

Karenanya, Teddy mengatakan setiap pemimpin harus membangun hubungan yang dekat antar-pemimpin dunia, tidak hanya mengandalkan saat krisis baru meminta bantuan. Perwira menengah TNI ini bahkan membantah anggapan yang menyebut kunjungan ke luar negeri Prabowo hanya bersifat seremonial. Menurutnya ada banyak pencapaian besar yang dicapai di era Prabowo. Mulai dari masuknya Indonesia dalam keanggotaan tetap BRICS hingga klaim total investasi yang masuk ke Indonesia dalam 1,5 tahun sebesar Rp2.430 triliun





BBCIndonesia / 🏆 42. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Presiden Prabowo Subianto Perjalanan Luar Negeri UU Perbendaharaan Negara Komentar Dino Patti Djalal Komponen Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Komunikasi Antar-Pemimpin Dunia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BGN Siapkan Uji Coba MBG di Sekolah Indonesia Arab Saudi, Bakal Ekspansi ke Luar Negeri?BGN berencana hadirkan Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Indonesia Jeddah, jika disetujui Presiden Prabowo Subianto.

Read more »

KSP Dudung Sebut Pencopotan Dadan Hindayana Diduga Terkait Jual Beli Titik SPPGDudung mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima berbagai informasi terkait persoalan di BGN.

Read more »

Dudung Sebut Pencopotan Dadan Hindayana Diduga Terkait Jual Beli Titik SPPGDudung mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima berbagai informasi terkait persoalan di BGN.

Read more »