Presiden Prabowo Subianto direncanakan menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026). Presiden RI terdahulu dan sejumlah tokoh juga turut diundang secara terbatas. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila juga bakal dilakukan di kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto direncanakan menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila , Jakarta, Senin (1/6/2026). Presiden RI terdahulu dan sejumlah tokoh juga turut diundang secara terbatas.

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila juga bakal dilakukan di kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina menyatakan, Presiden Prabowo bakal bertindak sebagai inspektur upacara di Gedung Pancasila.

"Nanti Bapak Presiden bertindak sebagai irup (inspektur upacara)," kata Rima saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (31/5/2026). Pedoman peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 pun sudah diedarkan ke seluruh lembaga negara, kementerian, hingga pemerintah daerah. Dalam Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026 disebutkan, upacara yang dihadiri Presiden Prabowo akan berlangsung tepat pukul 10.00 WIB. Untuk upacara di kantor instansi lainnya, termasuk pemerintah daerah, pelaksanaan upacara paling lama pukul 08.00 WIB sesuai zona waktu masing-masing.

Jangan biarkan nilai-nilai Pancasila hanya menjadi tulisan dinding atau teks dalam buku sejarah. Selama darah Indonesia masih mengalir dalam tubuh kita, Pancasila akan tetap hidup. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini bertema "Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia" dengan logo Garuda Pancasila. Setiap lembaga negara, kementerian dan lembaga, hingga pemerintah daerah dan perwakilan daerah di luar negeri diminta untuk memeriahkan momen ini.

Sementara itu, pada upacara peringatan di daerah, instruktur upacara akan membacakan Pidato Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang dilampirkan bersama surat edaran. Dalam pidato tersebut, Yudian menyampaikan, peringatan kali ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga persatuan, tetapi juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.

Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto menuturkan, pihak yang diundang dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila di antaranya para Presiden RI terdahulu, tokoh negara, perwakilan agama, dan pejabat tinggi.

"Kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila? Untuk memberikan satu edukasi pada publik, inilah saksi sejarah yang akan terus dikenang oleh masyarakat. Kita ingin sebenarnya masyarakat juga ikut serta dalam upacara. Meski demikian, karena keterbatasan, sehingga kurang lebih 405 undangan yang kami siapkan," papar Tonny.

Meski demikian, Tonny memastikan acara tersebut bisa disaksikan di kanal-kanal media sosial hingga televisi nasional yang menyiarkan langsung. Selain itu, ada juga rangkaian acara yang berlangsung pada Minggu (31/5/2026), seperti bakti sosial, donor darah, dan lainnya. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak masyarakat untuk memaknai peringatan Hari Lahir Pancasila ini sebagai momentum kebangkitan bersama. Pancasila diharapkan menjadi yakni nilai yang diterapkan dalam penyelenggaraan negara.

Yudian mengajak masyarakat menyemarakkan Hari Lahir Pancasila melalui kanal media sosial dengan menyebarkan pesan persatuan. Tidak hanya itu, nilai-nilai toleransi, gotong rotong, serta semangat cinta Tanah Air juga jangan dilupakan.

"Jangan biarkan nilai-nilai Pancasila hanya menjadi tulisan dinding atau teks dalam buku sejarah. Selama darah Indonesia masih mengalir dalam tubuh kita, Pancasila akan tetap hidup," ujar Yudian dalam jumpa pers di kantor BPIP, Jakarta, Jumat (29/5/2026). Secara terpisah, rencana kehadiran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam upacara di Gedung Pancasila disampaikan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Djarot Saiful Hidayat. Partai yang dipimpin Megawati ini juga mengadakan sejumlah kegiatan menyambut momen serupa.

"Insya Allah, beliau (Megawati) hadir, ya. Doakan saja beliau ada waktu, kesempatan untuk hadir. Tapi, yang jelas, partai juga melaksanakan upacara Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai tanggal 1 Juni, ya," kata Djarot, Sabtu (30/5/2026). Megawati juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Putri salah satu Proklamator RI Sukarno ini juga kerap melakukan kunjungan ke luar negeri dan menyuarakan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai diskusi dan pertemuan. Sementara itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila. Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan, Yudhoyono telah diagendakan memberikan materi dalam kegiatan The Yudhoyono Institute di Bandung, 1 Juni 2026





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Peringatan Hari Lahir Pancasila Presiden Prabowo Subianto Gedung Pancasila Pidato Kepala BPIP Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Garuda Pancasila Bakti Sosial Donor Darah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BPIP Rilis Naskah Resmi untuk Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026Kepala BPIP mengeluarkan naskah pidato resmi yang wajib dibacakan oleh Inspektur Upacara di seluruh instansi pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dan perwakilan Indonesia di luar negeri pada 1 Juni 2026. Semua satuan pendidikan dan lembaga diminta mengunduh dan menggunakan naskah tersebut melalui JDIH BPIP agar pelaksanaan upacara seragam, dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, dan batas waktu pelaksanaan paling lambat pukul 08.00 waktu setempat.

Read more »

BPIP mengundang mantan Presiden dan Wakil Presiden untuk upacara Hari PancasilaBadan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) mengundang mantan Presiden dan Wakil Presiden untuk menghadiri upacara Hari Pancasila yang akan digelar 1 Juni mendatang. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada 1 Oktober 2025. Tempo/Eka Yudha SaputraSoekarnoputri akan menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin, 1 Juni 2026. Menurut Djarot, Ketua Umum PDIP, ia berpeluang untuk memenuhi undangan BPIP. PDIP juga akan menggelar upacara peringatan hari Pancasila di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Read more »

Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Konfirmasi Resmi DitungguKepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 pada 1 Juni masih menanti konfirmasi resmi Sekretaris Kabinet. Simak detail persiapannya.

Read more »

Prabowo Dijadwalkan Pimpin Upacara Hari PancasilaHari Lahir Pancasila 2026 mengusung tema 'Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia'.

Read more »