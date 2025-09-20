Presiden Prabowo Subianto Bertolak ke New York dan Kunjungi Tiga Negara untuk Agenda Kenegaraan

Presiden Prabowo Subianto memulai perjalanan penting ke New York untuk menghadiri sidang umum PBB dan melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang, Kanada, dan Belanda. Agenda ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia dan mempererat hubungan bilateral.

Presiden Prabowo Subianto terlihat melambaikan tangan dengan ramah dari atas Pesawat Kepresidenan yang gagah sebelum lepas landas di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari Jumat, 19 September 2025. Keberangkatan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan kenegaraan yang sangat penting, termasuk penyampaian pidato bersejarah di hadapan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) di New York.

Selain itu, perjalanan ini juga akan mencakup kunjungan kenegaraan ke beberapa negara strategis, yaitu Jepang, Kanada, dan Belanda. Momen ini diabadikan oleh fotografer ANTARA, Muhammad Adimaja, yang berhasil menangkap esensi dari keberangkatan penting ini. Foto-foto yang dihasilkan menunjukkan semangat dan kesiapan Presiden Prabowo dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya di panggung dunia. Dari foto-foto tersebut, terlihat jelas bagaimana Presiden Prabowo memberikan hormat dan memasuki pesawat, menunjukkan kesungguhan dan dedikasinya dalam menjalankan amanah rakyat. Kehadiran Presiden Prabowo di forum internasional dan kunjungan ke negara-negara sahabat ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral, serta memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang. Keberangkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain dan berkontribusi aktif dalam penyelesaian masalah global.\Perjalanan Presiden Prabowo ke New York untuk menghadiri sidang umum PBB adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan kontribusinya dalam isu-isu global yang krusial. Pidato kenegaraan yang akan disampaikan diharapkan dapat menginspirasi dan memberikan arah baru dalam upaya mencapai perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia. Selain itu, kunjungan kenegaraan ke Jepang, Kanada, dan Belanda memiliki arti penting dalam mempererat hubungan bilateral dengan negara-negara tersebut. Jepang, sebagai mitra dagang dan investasi yang penting, akan menjadi fokus utama dalam peningkatan kerjasama ekonomi dan teknologi. Sementara itu, kunjungan ke Kanada diharapkan dapat meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan. Kunjungan ke Belanda, yang memiliki hubungan sejarah yang panjang dengan Indonesia, akan menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama di bidang budaya, pendidikan, dan kerjasama maritim. Rangkaian kegiatan ini menunjukkan visi dan misi Presiden Prabowo dalam membangun hubungan luar negeri yang kuat dan saling menguntungkan bagi kepentingan nasional. Keberhasilan kunjungan kenegaraan ini akan sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, dan perwakilan diplomatik di negara-negara tujuan.\Kunjungan kenegaraan ini bukan hanya sekadar perjalanan dinas, tetapi juga merupakan kesempatan untuk mempromosikan potensi Indonesia di mata dunia. Pertemuan dengan para pemimpin negara, pengusaha, dan tokoh masyarakat akan menjadi ajang untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Indonesia, menarik investasi asing, dan meningkatkan pariwisata. Selain itu, kehadiran Presiden Prabowo di forum internasional akan menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia. Berbagai isu penting seperti perubahan iklim, penanganan pandemi, dan pemberantasan kemiskinan akan menjadi fokus utama dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Diharapkan, kunjungan kenegaraan ini akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan strategis yang akan memberikan dampak positif bagi pembangunan Indonesia di berbagai bidang. Keberhasilan perjalanan ini akan menjadi cerminan dari kepemimpinan yang kuat dan berwibawa, serta kemampuan Indonesia untuk beradaptasi dan bersaing di panggung global. Semua pihak diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap keberhasilan kunjungan kenegaraan ini, demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa





Prabowo Subianto PBB Kunjungan Kenegaraan Jepang Kanada Belanda

