Presiden Prabowo Serahkan Hewan Kurban ke Masjid di Bulungan

Bupati Bulungan Syarwani menyerahkan sapi Simmental 800 kg dari Presiden Prabowo Subianto untuk Masjid Jami Habib Ahmad Alkaf di Tanjung Selor. Ini pertama kali masjid menerima bantuan kurban presiden.

Bupati Bulungan Syarwani menyerahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Masjid Jami Habib Ahmad Alkaf di Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan , Kalimantan Utara, pada Selasa 26 Mei 2026.

Acara penyerahan berlangsung di halaman masjid yang menjadi pusat ibadah dan kegiatan sosial masyarakat setempat. Masjid ini memiliki sejarah panjang sebagai tempat berkumpul warga keturunan Arab yang dikenal sebagai Kampung Arab. Kehadiran bantuan dari Presiden langsung disambut antusias oleh jamaah dan pengurus masjid. Dalam sambutannya, Syarwani menyampaikan bahwa hewan kurban berupa sapi jenis Simmental seberat 800 kilogram merupakan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat Bulungan.

Ia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Presiden terhadap warga di daerah perbatasan ini. Ia berdoa semoga Presiden dan seluruh kabinet diberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus membangun Indonesia. Sapi tersebut nantinya akan disembelih bersama hewan kurban lainnya dari Kejaksaan Tinggi Kaltara dan urunan masyarakat. Total lima ekor hewan kurban diterima Masjid Jami Habib Ahmad Alkaf tahun ini, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya empat ekor.

Ketua Takmir Masjid Jami Habib Ahmad Alkaf, Idrus Al Jufri, mengaku bangga dan bersyukur karena baru pertama kali masjidnya mendapat bantuan kurban langsung dari Presiden. Ia berharap bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar, terutama warga Kampung Arab yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Idrus menjelaskan bahwa seluruh hewan kurban akan dipotong di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan. Daging kurban kemudian akan dibagikan menggunakan sistem kupon yang sudah diedarkan kepada warga yang berhak.

Proses pemotongan dan distribusi dilakukan secara transparan dan melibatkan panitia masjid. Masyarakat sangat antusias menyambut Idul Adha tahun ini, terutama dengan adanya partisipasi dari Kepala Negara. Tradisi berkurban di masjid ini terus berjalan setiap tahun, namun kehadiranPresiden memberikan semangat baru bagi warga. Selain itu, kegiatan ini juga mempererat tali silaturahmi antara pemerintah pusat dan daerah.

Bupati berharap ke depannya lebih banyak lagi bantuan dari pemerintah untuk masyarakat Bulungan. Sementara itu, pengurus masjid terus berupaya meningkatkan pelayanan ibadah dan sosial kemasyarakatan. Dengan dukungan semua pihak, masjid ini diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan yang lebih baik. Penyerahan hewan kurban ini menjadi bukti nyata perhatian Presiden terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.

Semangat gotong royong dan kebersamaan terlihat jelas dalam pelaksanaan kurban tahun ini. Masyarakat berharap agar tradisi ini terus berlanjut dan membawa berkah bagi semua. Idrus juga mengajak warga untuk menjaga kebersihan dan ketertiban selama proses penyembelihan. Semua pihak bekerja sama demi kelancaran acara.

Daging kurban akan didistribusikan secara merata kepada mereka yang membutuhkan, termasuk fakir miskin dan anak yatim. Dengan sistem kupon, diharapkan tidak ada yang terlewat. Panitia juga menyediakan tempat pemotongan yang higienis sesuai syariat. Hewan kurban diperiksa kesehatannya terlebih dahulu.

Ini merupakan rangkaian kegiatan Idul Adha yang penuh makna bagi warga Bulungan. Bupati Syarwani mengapresiasi kerja sama semua pihak sehingga acara berjalan lancar. Ia berharap momentum Idul Adha semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Kepedulian Presiden Prabowo menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus berbagi.

Semoga di tahun-tahun mendatang, lebih banyak bantuan serupa yang sampai ke masyarakat. Bulungan sebagai daerah perbatasan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Dengan adanya perhatian seperti ini, warga merasa lebih diperhatikan. Masjid Jami Habib Ahmad Alkaf menjadi saksi sejarah kedekatan presiden dengan rakyat.

Acara penyerahan ditutup dengan doa bersama. Warga berharap agar Indonesia semakin maju dan sejahtera di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kegiatan ini juga diliput oleh media lokal sehingga menjadi contoh bagi daerah lain. Semoga nilai-nilai kurban seperti keikhlasan dan kebersamaan terus terjaga.

Ini adalah momen bersejarah bagi masjid dan masyarakat Bulungan. Dengan adanya bantuan presiden, semangat berkurban semakin meningkat. Sapi Simmental seberat 800 kg cukup untuk memenuhi kebutuhan daging kurban bagi banyak keluarga. Proses distribusi direncanakan selesai sebelum hari raya.

Warga pun menyambut gembira berita ini. Takmir masjid berjanji akan mengelola bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menerima amal ibadah semua pihak. Kurban tahun ini menjadi lebih istimewa karena melibatkan langsung kepala negara.

Bupati juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan persatuan. Dengan semangat Idul Adha, mari kita tingkatkan kepedulian sosial. Semoga bantuan ini membawa berkah bagi seluruh warga Bulungan





