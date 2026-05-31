Presiden Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu

Presiden Prabowo mengungkapkan belasungkawa resmi atas meninggalnya Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu, menyertai foto hitam putih almarhum dan menegaskan komitmen pemerintah melanjutkan agenda pertahanan yang telah dirintisnya

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn. ) Ryamizard Ryacudu pada Minggu sore. Dalam sebuah unggahan resmi di akun Instagram pribadinya, Prabowo menuliskan kalimat Islami yang menegaskan bahwa segala sesuatu kembali kepada Sang Pencipta, sekaligus menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum serta seluruh bangsa.

Unggahan tersebut menampilkan foto hitam putih Ryamizard beserta rangkaian jabatan yang pernah diembannya, termasuk menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia ke-25 selama periode 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019. Di bagian akhir unggahan terdapat tanda tangan digital Presiden, menegaskan keabsahan pernyataan duka cita tersebut. Ryamizard Ryacudu meninggal dunia pada pukul 14.03 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta.

Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, almarhum telah dirawat di ruang Intensive Care Unit khusus jantung sebelum dinyatakan meninggal. Rico menyampaikan bahwa tim medis telah berupaya maksimal, namun kondisi jantung Ryacudu tidak dapat dipulihkan. Kematian ini datang secara mendadak, mengakibatkan keprihatinan mendalam di kalangan pejabat pertahanan serta rekan-rekan seperjuangan di TNI. TNI Angkatan Darat menilai kepergian Ryacudu sebagai kehilangan signifikan bagi institusi militer dan bangsa Indonesia.

Sebagai perwira tinggi yang pernah memegang posisi strategis, ia dikenal memiliki visi kuat dalam memperkuat kemampuan pertahanan nasional, termasuk memperluas kerja sama internasional serta mengoptimalkan modernisasi alutsista. Rekan-rekannya menyebutkan bahwa warisan pengabdian Ryacudu akan terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus, khususnya dalam upaya menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan agenda pertahanan yang telah dirintis oleh Ryacudu, sambil menghormati jasa-jasanya yang tak ternilai.

Keluarga almarhum dipastikan mendapatkan dukungan penuh dari negara, termasuk pemakaman militer yang akan diselenggarakan sesuai protokol khas bagi pahlawan nasional. Masyarakat luas diminta untuk mendoakan almarhum agar diberikan tempat terbaik di sisi-Nya serta memberikan penghormatan dengan mengingat jasa-jasanya dalam membangun fondasi pertahanan yang kuat. Sebagai penutup, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam melanjutkan cita‑cita Ryacudu, menjaga persatuan, dan terus berjuang demi Indonesia yang aman dan sejahtera





