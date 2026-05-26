Presiden Prabowo Salurkan 1.098 Sapi Kurban Idul Adha ke Berbagai Daerah dan Lembaga

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa beberapa daerah mendapatkan lebih dari satu ekor sapi karena bobot sapi yang tersedia belum memenuhi standar bantuan sapi Presiden RI. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyalurkan 500 sapi untuk lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren (ponpes), tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Empat ekor sapi jumbo berbobot rata-rata 1 ton dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk disalurkan ke sejumlah daerah di Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik, telah memenuhi syariat Islam untuk menjadi hewan kurban.

Presiden Prabowo menyalurkan 1.098 sapi kurban Idul Adha 1447 H ke berbagai daerah dan lembaga. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa beberapa daerah mendapatkan lebih dari satu ekor sapi karena bobot sapi yang tersedia belum memenuhi standar bantuan sapi Presiden RI.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menyalurkan 500 sapi untuk lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren (ponpes), tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Setiap daerah akan mendapatkan satu sapi, kecuali 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot standar. Ada pun jenis sapi kurban yang disumbangkan Prabowo terdiri dari berbagai variasi, mulai dari Simmental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, sapi Bali, FH, Belgian Blue, hingga Carolaise.

Total anggaran untuk 1.098 sapi kurban tersebut mencapai Rp 100 miliar, sumber anggarannya berasal dari APBN melalui anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden. Empat ekor sapi jumbo berbobot rata-rata 1 ton dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk disalurkan ke sejumlah daerah di Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik, telah memenuhi syariat Islam untuk menjadi hewan kurban





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Presiden Prabowo Sapi Kurban Idul Adha Bantuan Sapi Lembaga-Lembaga Sosial Lembaga Keagamaan Pondok Pesantren Tokoh-Tokoh Sapi Jumbo Syariat Islam

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prabowo Salurkan 1.098 Sapi Kurban untuk Idul Adha, Anggaran Capai Rp100 MiliarPresiden Prabowo menyalurkan 1.098 sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah ke seluruh Indonesia dengan total anggaran sekitar Rp100 miliar.

Read more »

Pemkot Singkawang salurkan sapi kurban bantuan Presiden PrabowoPemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, menyalurkan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto berupa satu ekor sapi jenis Simental seberat ...

Read more »

Prabowo rutin salurkan hewan kurban untuk warga HambalangPresiden Prabowo Subianto rutin menyalurkan hewan kurban kepada warga di sekitar Hambalang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, menjelang Idul Adha ...

Read more »

Prabowo Salurkan Ribuan Sapi Kurban untuk Idul Adha, Sumber Dana dari APBNPresiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi sebagai hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ke seluruh wilayah Indonesia.

Read more »