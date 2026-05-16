Presiden Prabowo Resmikan Museum Ibu Marsinah di Nganjuk Sebagai Simbol Perjuangan Buruh Indonesia

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk untuk menghormati jasa aktivis buruh yang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto , secara resmi membuka Museum Ibu Marsinah serta fasilitas Rumah Singgah yang berlokasi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Dalam suasana yang penuh khidmat, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan museum ini merupakan sebuah dedikasi nyata untuk mengenang serta menghormati perjuangan panjang para buruh di Indonesia dalam menuntut hak-hak mereka. Saat membacakan prasasti peresmian, beliau menegaskan bahwa kehadiran museum ini adalah peristiwa yang sangat langka, terutama di wilayah Nganjuk, karena menjadi pusat memori kolektif bangsa atas pengorbanan seorang perempuan pemberani demi kesejahteraan rekan-rekan sejawatnya.

Acara ini turut dihadiri oleh keluarga inti Marsinah, termasuk kakak dan adiknya, serta Ketua Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, yang memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian sejarah perjuangan buruh ini. Marsinah bukan sekadar nama dalam sejarah, melainkan simbol keberanian yang tak lekang oleh waktu. Lahir pada 10 April 1969 di Desa Nglundo, Nganjuk, ia tumbuh dalam keluarga sederhana sebagai putri dari pasangan Astin dan Sumini.

Ambisinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan terpaksa terhenti akibat keterbatasan ekonomi keluarga, yang kemudian mendorongnya merantau ke Surabaya pada tahun 1989. Di kota pahlawan tersebut, ia sempat bekerja di pabrik plastik SKW di Kawasan Industri Rungkut, namun karena upah yang tidak mencukupi, Marsinah harus berjuang ekstra keras dengan berjualan nasi bungkus untuk menyambung hidup.

Ketangguhannya terlihat saat ia berpindah kerja ke PT Catur Putra Surya (PT CPS) di Sidoarjo pada tahun 1990, di mana ia mulai dikenal sebagai sosok yang vokal dan aktif dalam membela nasib para buruh melalui organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Tragedi yang menimpa Marsinah bermula pada tahun 1993, ketika terjadi ketegangan antara buruh dan manajemen perusahaan terkait implementasi kenaikan gaji pokok sebesar dua puluh persen sesuai instruksi Gubernur Jawa Timur.

PT CPS, termasuk perusahaan lainnya, dianggap mengabaikan imbauan tersebut, sehingga memicu gelombang protes dan aksi mogok kerja. Marsinah, sebagai salah satu pemimpin alami di kalangan buruh, terlibat aktif dalam perundingan dan aksi unjuk rasa. Namun, situasi menjadi kelam ketika aparat keamanan, khususnya dari Komando Rayon Militer setempat, turun tangan untuk membungkam aksi tersebut. Puncaknya, tiga belas rekan Marsinah digiring ke Kodim Sidoarjo dan dipaksa mengundurkan diri di bawah tekanan.

Keberanian Marsinah mencapai titik tertinggi ketika ia mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan teman-temannya yang hilang, namun justru ia sendiri yang kemudian menghilang secara misterius pada malam hari tanggal lima Mei 1993. Kehilangan Marsinah menjadi duka mendalam bagi dunia buruh dan aktivis HAM. Empat hari setelah menghilang, jenazahnya ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan di Nganjuk pada sembilan Mei 1993. Hasil autopsi mengungkap fakta mengerikan bahwa Marsinah meninggal dunia akibat penganiayaan berat dan menjadi korban kekerasan seksual.

Kematiannya memicu kemarahan publik secara masif dan tuntutan agar pemerintah mengusut tuntas pelaku pembunuhan tersebut. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, misteri mengenai siapa dalang sebenarnya di balik kematian Marsinah tetap tidak terpecahkan hingga saat ini. Namun, kematian tragisnya justru membakar semangat perjuangan buruh di seluruh Indonesia, menjadikan sosoknya sebagai ikon perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan di masa Orde Baru. Sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa-jasanya, Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah pada sebelas November 2025.

Pengakuan ini menjadi tonggak sejarah penting bahwa perjuangan buruh diakui sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan dan martabat bangsa. Selain itu, Marsinah juga pernah menerima penghargaan Yap Thiam Hien atas dedikasinya dalam bidang hak asasi manusia. Kisah hidupnya yang penuh perjuangan kini tidak hanya diceritakan setiap kali Hari Buruh tiba, tetapi juga telah diadaptasi ke dalam berbagai karya sastra dan pementasan seni.

Dengan berdirinya Museum Ibu Marsinah, diharapkan generasi muda Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga mengenai pentingnya memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial tanpa rasa takut, serta memastikan bahwa sejarah kelam masa lalu tidak akan pernah terulang kembali di masa depan





Prabowo Subianto Marsinah Museum Marsinah Hak Buruh Pahlawan Nasional

