Presiden Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Tekankan Perdamaian Dunia

Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Jakarta dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup untuk menjaga keutuhan bangsa serta mewujudkan perdamaian global. Upacara dihadiri ribuan peserta dan diwarnai insiden peserta pingsan akibat cuaca panas.

Pada Senin, 1 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila , kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Upacara dimulai pukul 08.00 WIB dan dihadiri oleh para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, duta besar negara sahabat, serta ribuan prajurit TNI-Polri dan warga sipil.

Tema yang diusung tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, yang menegaskan relevansi Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan perdamaian global. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan juga panduan hidup berbangsa dan bernegara yang telah terbukti mampu menyatukan keberagaman Indonesia. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Lebih lanjut, Presiden menyoroti peran Pancasila sebagai fondasi perdamaian dunia.

Menurutnya, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengelola keragaman dan menyelesaikan konflik secara damai. Ia juga mengingatkan bahwa sejarah telah membuktikan Pancasila mampu menjadi pemersatu bangsa saat Indonesia menghadapi berbagai krisis, seperti pemberontakan dan ancaman disintegrasi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan dan melalui berbagai program sosialisasi. Selain itu, Presiden juga menginstruksikan kepada seluruh aparatur negara untuk menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila.

Upacara berlangsung khidmat dengan pengibaran bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selama upacara, cuaca di Jakarta cukup terik sehingga beberapa peserta upacara mengalami pingsan. Petugas kesehatan yang disiagakan langsung melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan pertama. Sekitar 15 orang dilaporkan pingsan dan segera dilarikan ke pos kesehatan terdekat.

Mereka mendapatkan perawatan dan kondisi mereka berangsur pulih. Kepala Staf Kepresidenan menyatakan bahwa kejadian ini telah diantisipasi dengan menyediakan tenda kesehatan dan air minum yang cukup. Meskipun ada insiden tersebut, upacara tetap berjalan lancar hingga selesai. Para peserta yang pingsan sebagian besar adalah anggota Paskibraka dan pelajar yang telah berlatih keras.

Presiden Prabowo sempat meninjau pos kesehatan dan memberikan semangat kepada para peserta yang lemas. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, seperti tarian tradisional dan musik gamelan. Acara ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan perdamaian dunia. Presiden berharap semangat Pancasila terus menginspirasi generasi muda untuk berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.

Dengan tema yang kuat, peringatan ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan





