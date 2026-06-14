Presiden Prabowo Pimpin Rapat Bahas Lonjakan Minat Investasi Asing ke Indonesia

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat dengan sejumlah menteri untuk membahas lonjakan minat investasi asing ke Indonesia, menandai peningkatan kepercayaan global terhadap perekonomian nasional. Data akan diumumkan secara terbuka pada Senin, 15 Juni.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri di kediamannya, Kertanegara, Jakarta, pada Minggu, 14 Juni, untuk membahas lonjakan minat investasi asing ke Indonesia.

Pertemuan ini menegaskan peningkatan kepercayaan global terhadap prospek ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan baru. Para menteri yang hadir meliputi Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani yang menjadi pelapor utama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya transparansi data terkait minat investasi ini kepada publik.

Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran utuh mengenai perkembangan ekonomi Indonesia yang positif dan berbasis fakta. Rosan Roeslani melaporkan hasil positif dari kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat, Eropa, dan Asia, yang menunjukkan respons sangat baik dari investor global. Data yang disajikan mencakup peningkatan signifikan minat investasi di sektor strategis seperti energi, hilirisasi industri, dan teknologi. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa laporan tersebut memuat fakta dan data valid yang mencerminkan potensi besar Indonesia sebagai tujuan investasi.

Kepercayaan investor ini menjadi indikator kuat bahwa kebijakan ekonomi pemerintah berjalan efektif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Presiden Prabowo memerintahkan agar data tersebut diumumkan secara terbuka kepada publik pada Senin, 15 Juni, sebagai wujud komitmen transparansi. Langkah ini diharapkan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dan menunjukkan dampak positif kebijakan ekonomi. Dengan terbukanya informasi, masyarakat dapat memahami bahwa tingginya minat investasi berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong kemajuan teknologi dan infrastruktur.

Pemerintah optimistis bahwa investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Kepemimpinan Prabowo dianggap mampu mengubah persepsi dunia bahwa Indonesia bukan lagi negara yang statis, melainkan siap menjadi pusat investasi yang dinamis. Para menteri juga membahas strategi untuk memastikan investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia, termasuk melalui program hilirisasi dan pengembangan sumber daya manusia. Pertemuan ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam menarik modal asing sambil menjaga kepentingan nasional.

Ke depannya, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat pembangunan di berbagai bidang, terutama energi terbarukan dan industri berbasis teknologi. Transparansi data investasi juga akan terus ditingkatkan agar masyarakat dapat memantau langsung perkembangan ekonomi. Dengan demikian, langkah pemerintah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga memperkuat demokrasi ekonomi di Indonesia





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Investasi Ekonomi Indonesia Prabowo Subianto Kepercayaan Global Hilirisasi

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