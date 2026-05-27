Presiden Prabowo Pilih Sapi Kurban dengan Nama Unik untuk Idul Adha 2026

Presiden Prabowo Subianto memesan sapi kurban berkualitas dari berbagai daerah di Indonesia. Sapi-sapi tersebut memiliki nama unik seperti Sadewa Next Generation, Gendowor, Si Mayor, dan lainnya dengan bobot mencapai 1,76 ton.

Presiden Prabowo Subianto telah memesan sejumlah sapi berkualitas tinggi untuk dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi-sapi tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan masing-masing memiliki nama yang unik serta bobot yang mengesankan.

Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sapi kurban presiden diberi nama Sadewa Next Generation. Sapi jenis limosin ini memiliki bobot mencapai 1,76 ton dan dipelihara oleh peternak asal Desa Jeblog, Kecamatan Talun, Blitar, bernama Azis Yasir Naufal. Sadewa dipilih karena posturnya yang besar dan kondisi kesehatannya yang sangat baik. Harga sapi ini mencapai sekitar Rp100 juta.

Di Sulawesi Tenggara, sapi kurban presiden diberi nama Gendowor. Sapi jenis simental ini memiliki bobot sekitar 1,1 ton dan berasal dari Desa Pombulaa Jaya, Kecamatan Konda. Nama Gendowor dipilih karena ukuran tubuhnya yang besar dan gagah. Sapi ini menjadi salah satu hewan kurban presiden yang menarik perhatian masyarakat setempat.

Di Kabupaten Bandung Barat, sapi kurban presiden diberi nama Si Mayor. Sapi jenis simental ini memiliki bobot lebih dari satu ton dan dipelihara oleh peternak lokal di Kecamatan Gununghalu. Nama Si Mayor diberikan karena penampilan sapi yang besar dan berwibawa, menjadi kebanggaan tersendiri bagi para peternak di wilayah tersebut. Di Sukabumi, Jawa Barat, sapi kurban presiden diberi nama Predator.

Sapi ini memiliki bobot sekitar 1,1 ton dan menjadi salah satu hewan kurban presiden dengan ukuran jumbo di daerah tersebut. Nama Predator dipilih karena posturnya yang besar dan gagah, menarik perhatian warga Sukabumi. Di Palembang, Sumatera Selatan, sapi kurban presiden diberi nama Panda. Sapi jenis simental dengan bobot sekitar 964 kilogram ini dipelihara oleh peternak bernama Tedjo.

Nama Panda diberikan karena corak warna hitam putih pada tubuh sapi yang mirip panda. Di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, sapi kurban presiden diberi nama Tigo Selo. Sapi ini memiliki bobot sekitar 1,1 ton dan berasal dari Jorong Kapalo Koto, Nagari Durian Gadang. Nama Tigo Selo diambil dari nama kawasan setempat.

Kehadiran sapi kurban presiden ini menjadi kebanggaan bagi peternak lokal. Di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sapi kurban presiden diberi nama Mbah Iran. Sapi jenis Peranakan Ongole (PO) ini memiliki bobot sekitar 1 ton dan dibeli dengan harga sekitar Rp90 juta. Sapi ini dirawat selama dua tahun oleh peternaknya dan memiliki kondisi fisik yang prima.

Presiden Prabowo juga membeli sapi kurban jumbo dari Sragen, Jawa Tengah, bernama Glendoh. Sapi jenis Limosin Cross ini memiliki bobot 950 kilogram dan dipelihara oleh Hadi Sumanto, peternak berusia 84 tahun. Glendoh dibeli dengan harga sekitar Rp80 juta dan akan disalurkan ke masjid di kawasan Sangiran. Perawatan sapi ini meliputi pemberian rumput segar, jerami padi, hingga tambahan komboran dan vitamin setiap hari.

Di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sapi kurban presiden diberi nama Batu Aji. Sapi ini memiliki bobot sekitar 1,53 ton dan dibeli dari peternak asal Kecamatan Sawangan dengan harga Rp126 juta. Ukuran tubuh Batu Aji yang jumbo menjadikannya salah satu sapi kurban presiden dengan bobot terbesar tahun ini. Di Kota Tangerang, Banten, sapi kurban presiden diberi nama Sambo.

Sapi jenis Brangus ini memiliki bobot sekitar 1,1 ton dan dipelihara oleh peternak asal Cipondoh bernama Muhammad Roji. Sambo dibeli dengan harga Rp122 juta setelah lolos pemeriksaan kesehatan yang ketat. Sapi ini dirawat secara khusus selama tiga tahun dengan pola makan teratur berupa ampas tahu, konsentrat, dan singkong. Semua sapi kurban presiden ini akan disembelih pada hari raya dan dagingnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah.

Dengan adanya program kurban ini, diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Pemilihan sapi-sapi berkualitas ini juga menunjukkan perhatian presiden terhadap kesejahteraan peternak lokal dan upaya memperkuat sektor peternakan di Indonesia. Kegiatan kurban presiden ini rutin dilakukan setiap tahun dan selalu menjadi sorotan publik karena keunikan nama serta ukuran sapi yang dipilih





