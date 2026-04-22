Presiden Prabowo Perkuat Sinergi Strategis Pertahanan Nasional Bersama Jenderal Dudung Abdurachman

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan khusus dengan Penasihat Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman untuk membahas dinamika geopolitik serta langkah strategis penguatan militer Indonesia.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional , Jenderal TNI (Purnawirawan) Dudung Abdurachman , di Istana Merdeka , Jakarta, pada Selasa, 21 April 2026. Pertemuan yang berlangsung di tengah dinamika global yang menantang ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat postur pertahanan negara.

Dalam sesi yang berlangsung tertutup tersebut, Presiden Prabowo mendengarkan pemaparan mendalam terkait peta jalan strategis pertahanan nasional serta perkembangan situasi geopolitik yang memengaruhi stabilitas kawasan. Kehadiran Jenderal Dudung, yang merupakan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, memberikan perspektif teknis dan strategis yang krusial bagi pengambilan keputusan di level eksekutif tertinggi. Akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet mengungkapkan bahwa pertemuan ini difokuskan pada penguatan langkah-langkah geostrategi yang harus diambil Indonesia di masa depan. Presiden Prabowo memberikan arahan langsung mengenai perlunya sinergi antarlembaga dalam menjaga kedaulatan wilayah serta meningkatkan kapasitas pertahanan menghadapi berbagai ancaman nontradisional. Penekanan pada sektor keamanan ini menjadi agenda prioritas pemerintah, terutama mengingat ketergantungan strategis dalam modernisasi alutsista dan ketahanan maritim. Diskusi ini tidak hanya mencakup isu domestik, tetapi juga analisis mendalam mengenai peta pergeseran kekuatan militer internasional yang berdampak langsung pada kepentingan nasional Indonesia di panggung dunia. Sebelum memasuki ruang pertemuan, Jenderal Dudung sempat memberikan keterangan singkat kepada awak media. Ia menjelaskan bahwa pemanggilan dirinya dilakukan setelah menerima koordinasi dari ajudan Presiden pada malam sebelumnya. Sebagai penasihat khusus, Dudung menyatakan kesiapannya untuk memberikan telaah komprehensif mengenai berbagai isu pertahanan yang sedang hangat diperbincangkan. Ia menegaskan bahwa komunikasi antara dirinya dan Presiden berjalan sangat intensif, di mana Presiden kerap meminta masukan strategis terkait kebijakan yang akan diimplementasikan. Dengan pengalamannya sebagai mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Dudung dianggap sebagai figur kunci dalam memberikan pandangan objektif terkait kebijakan militer Indonesia. Pertemuan ini menjadi bukti nyata bahwa koordinasi lintas sektor dalam bidang pertahanan terus diperkuat untuk memastikan bahwa Indonesia tetap memiliki posisi tawar yang kuat di mata komunitas internasional, sekaligus menjamin keamanan dalam negeri yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan





