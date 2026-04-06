Presiden Prabowo Perintahkan Pemanfaatan Optimal Lahan Negara untuk Kepentingan Rakyat

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan dan memanfaatkan lahan negara yang dikuasai pihak lain. Pemerintah akan mengedepankan pendekatan komunikasi dengan masyarakat dan menyiapkan skema kemudahan bagi MBR.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan pernyataan penting di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (6/4/2026). Dalam keterangannya, Ara, sapaan akrab Menteri, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar seluruh lahan negara yang saat ini dikuasai oleh pihak lain dapat dimanfaatkan kembali secara optimal untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ara menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan dan memanfaatkan aset-aset negara yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal, khususnya lahan-lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI). Beliau menjelaskan bahwa pemerintah telah menemukan sejumlah besar aset negara yang ditempati oleh masyarakat maupun pihak lain tanpa adanya pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukannya. Ara menekankan bahwa arahan langsung dari Presiden Prabowo adalah untuk memastikan bahwa tanah negara, termasuk yang berada di daerah-daerah, digunakan untuk kepentingan yang lebih luas bagi bangsa. Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah konkret dalam waktu dekat.\Ara, bersama dengan Kepala BP BUMN Dony Oskaria dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, telah melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi strategis, termasuk kawasan Bandung dan Tanah Abang, Jakarta. Peninjauan ini bertujuan untuk memetakan secara detail lahan-lahan negara yang saat ini dikuasai oleh pihak lain. Dalam penjelasannya, Ara menyampaikan bahwa pihak yang menguasai lahan negara sangat beragam, mulai dari masyarakat yang telah lama menempati kawasan tersebut hingga pihak-pihak lain yang belum jelas kepemilikannya. Pemerintah, menurut Ara, akan mengedepankan pendekatan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dalam proses penataan lahan tersebut. Pendekatan persuasif akan menjadi prioritas utama untuk memastikan proses penataan berjalan lancar dan tidak menimbulkan gejolak sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan lahan negara untuk kepentingan bersama. Ara juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk menyiapkan langkah-langkah besar dalam penataan aset negara di berbagai daerah. Sejumlah lokasi strategis sedang dalam tahap pemetaan intensif oleh pemerintah bersama dengan kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah sangat serius dalam menangani masalah ini, dan akan memastikan setiap langkah diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. \Penataan aset negara ini akan melibatkan Danantara Indonesia sebagai pihak yang akan membantu dalam pembiayaan program pemanfaatan lahan. Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan berbagai skema kemudahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), agar mereka dapat turut merasakan manfaat dari program ini. Ara menegaskan bahwa pada waktunya, Presiden Prabowo akan mengumumkan secara resmi langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk melakukan perubahan signifikan terhadap pemanfaatan lahan-lahan negara. Beberapa titik lahan yang telah dipetakan akan diumumkan pada waktu yang tepat. Pemerintah bertekad untuk memastikan bahwa seluruh aset negara dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ara juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program ini. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu pemanfaatan aset negara yang optimal untuk kepentingan bangsa dan negara. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya negara dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat





