Presiden Prabowo Pastikan Dukungan Penuh untuk Jamaah Calon Haji Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya dukungan penuh terhadap seluruh jamaah calon haji Indonesia, mulai dari persiapan keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Arab Saudi. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas ibadah haji, termasuk pengurangan biaya dan percepatan antrean keberangkatan. Gelombang pertama jamaah haji telah tiba di Madinah, Arab Saudi.

Penegasan ini disampaikan melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang menjelaskan bahwa presiden ingin memastikan setiap aspek layanan dan perlindungan bagi jamaah haji terjamin dengan baik. Hal ini bertujuan agar para jamaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan khusyuk, fokus sepenuhnya pada spiritualitas ibadah mereka. Dukungan ini mencakup berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, serta langkah-langkah perlindungan yang dirancang untuk mengatasi segala potensi kendala yang mungkin dihadapi selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah.

Pelepasan keberangkatan kloter pertama jamaah haji Embarkasi Banten, yang berjumlah 391 orang, telah dilakukan pada Rabu (22/4) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Acara pelepasan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai perwakilan legislatif, serta Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf mewakili pemerintah. Kehadiran kedua tokoh ini menunjukkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung kelancaran ibadah haji.

Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mempermudah masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji, termasuk pengurangan biaya haji dan percepatan antrean keberangkatan. Seskab Teddy Indra Wijaya berharap seluruh jamaah diberikan kelancaran, kesehatan, dan keberkahan dalam meraih haji yang mabrur. Upaya ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dan kenyamanan para jamaah haji. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melaporkan bahwa gelombang pertama jamaah calon haji Indonesia telah tiba di Madinah, Arab Saudi, dengan jumlah mencapai hampir 6.000 orang.

Kedatangan mereka merupakan bagian dari dimulainya misi haji tahun 1447 Hijriah pada tanggal 22 April 2026. Data menunjukkan bahwa sebanyak 5.997 orang yang tergabung dalam 15 kloter telah tiba secara bertahap hingga Rabu (22/4) pukul 22.55 waktu Arab Saudi. Jamaah ini berasal dari berbagai embarkasi di seluruh Indonesia, termasuk Yogyakarta, Jakarta, Medan, Lombok, Solo, dan Makassar. Kedatangan mereka disambut dengan baik dan mendapatkan pelayanan yang memadai untuk memastikan transisi yang nyaman dari perjalanan panjang menuju tanah suci.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi jamaah haji, serta memastikan kelancaran seluruh proses ibadah haji. Keberhasilan misi haji ini menjadi prioritas utama bagi pemerintah Indonesia, dan seluruh pihak terkait bekerja sama untuk mewujudkannya. Pemerintah juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendoakan keselamatan dan kelancaran ibadah haji bagi seluruh jamaah Indonesia





