Presiden Prabowo Meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo, Rencana Buat Ribuan Kampung Nelayan

Presiden Prabowo meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sabtu (9/5/2026). Dalam peninjauannya itu, Prabowo menyampaikan sambutannya di hadapan para nelayan dan masyarakat umum yang hadir. Berikut sejumlah hal yang disampaikan Prabowo dalam sambutannya ketika meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo.

Berikut sejumlah hal yang disampaikan Prabowo dalam sambutannya ketika meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo. - Presiden Prabowo berniat memberdayakan seluruh nelayan di Indonesia. - Ia menyebut pemerintah ingin para nelayan bertambah baik kehidupannya. - Ia kemudian menyinggung mengenai peran penting nelayan, yakni menghasilkan ikan yang merupakan salah satu sumber protein.

- Pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru. - Rencana Buat Ribuan Kampung Nelayan Prabowo mengungkap rencana pemerintah meresmikan ribuan kampung nelayan untuk memperkuat peran nelayan Indonesia. - Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini.

Totalnya tahun ini 1.386, dan tahun depan kita akan bangun lagi. - Target yang ingin dicapai adalah Indonesia punya 12 ribu desa nelayan





