Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di hadapan belasan ribu pelaksana MBG. Presiden Prabowo mengatakan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kerja keras para petugas di lapangan yang setiap hari melayani masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Presiden Prabowo Mengapresiasi Petugas MBG di Daerah Terpencil: Terima Kasih atas Dedikasi dan Kesetiaan Kalian. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) di hadapan belasan ribu pelaksana MBG .

Presiden Prabowo mengatakan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kerja keras para petugas di lapangan yang setiap hari melayani masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Mereka menjadi ujung tombak dalam memastikan anak-anak memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang dibutuhkan untuk mendukung tumbuh kembang dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Presiden Prabowo juga mengumumkan keberhasilan Program MBG yang telah menjangkau 44 juta penerima manfaat dan mendistribusikan lebih dari 2 miliar porsi makanan. Presiden Prabowo menyatakan bahwa program MBG mendorong ekonomi rakyat dengan menyerap hasil panen petani, membuka kerja bagi UMKM dan ibu rumah tangga. Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa program MBG siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

DPR Minta Kepala BGN Baru Fokus Benahi Kualitas Program MBG Papua demi gizi peserta didik dan mencapai Indonesia Emas 2045





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