Presiden Prabowo Menerima Rekomendasi Reformasi Polri dan Berita Politik Lainnya

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan akhir dan rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Selain itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut kunjungan kerja Wakil Perdana Menteri Laos. DPR RI juga meminta investigasi atas kematian dokter magang dan mempertimbangkan revisi undang-undang perlindungan anak. Ade Armando mengundurkan diri dari PSI.

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan akhir dan rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diserahkan oleh Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima beberapa buku, termasuk yang berjudul Jembatan Aspirasi untuk Reformasi Polri dan Tindak Lanjut Rekomendasi, seperti yang terlihat dalam unggahan Sekretariat Presiden. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut kunjungan kerja Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Laos Thongsavan Phomvihane di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada hari yang sama. Kedatangan pejabat Laos tersebut disambut dengan pasukan jajar kehormatan Paspampres dan tarian pendet Bali dari sanggar tari Khatulistiwa.

Selain itu, Anggota DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah membentuk tim investigasi transparan untuk mengusut kematian dokter magang dr. Myta Aprilia Azmi. Netty menekankan bahwa investigasi ini bertujuan mengungkap fakta di balik dugaan kelelahan kerja yang dialami dokter magang tersebut. Di sisi lain, DPR RI sedang mempertimbangkan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak setelah kasus dugaan kekerasan terhadap anak di tempat penitipan atau daycare di Yogyakarta.

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyatakan bahwa DPR RI tengah mengkaji langkah penguatan regulasi sebagai bagian dari strategi pencegahan kekerasan terhadap anak. Selain itu, Ade Armando mengumumkan pengundurannya dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui konferensi pers di Kantor DPP PSI, Jakarta. Ade menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil demi kebaikan bersama





Komisi Reformasi Polri Akan Sampaikan Rekomendasi ke Presiden PrabowoKomisi Percepatan Reformasi Polri akan menyerahkan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa sore ini. Meski rekomendasi telah selesai sejak Februari, terdapat keraguan apakah rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti secara serius untuk perbaikan di tubuh Polri.

Tim Reformasi Polri Tiba di Istana Siang Ini, Bawa Laporan Rekomendasi untuk Presiden PrabowoBerita Tim Reformasi Polri Tiba di Istana Siang Ini, Bawa Laporan Rekomendasi untuk Presiden Prabowo terbaru hari ini 2026-05-05 15:03:27 dari sumber yang terpercaya

Komisi Reformasi Polri menghadap Prabowo sampaikan laporan akhirKomisi Percepatan Reformasi Polri menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, untuk menyampaikan laporan akhir serta ...

Komisi Reformasi Polri Serahkan Laporan Akhir kepada PrabowoKomisi Reformasi Polri telah selesai membuat rekomendasi sejak Februari 2026.

KPRP Serahkan Laporan Reformasi Polri kepada Presiden PrabowoKomisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan evaluasi dan rekomendasi pembenahan Polri kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Laporan tersebut membahas capaian kinerja tim, temuan strategis untuk memperkuat kepercayaan publik, serta penolakan usulan pembentukan Kementerian Keamanan dan perubahan mekanisme pengangkatan Kapolri.

Laporan Reformasi Polri Disampaikan ke Presiden PrabowoKomisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan sepuluh buku berisi agenda reformasi menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, meliputi kebijakan strategis dan perubahan regulasi internal. Laporan ini merupakan hasil pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan dan kunjungan ke daerah, diselesaikan dalam waktu tiga bulan. Presiden Prabowo sepakat dengan sejumlah rekomendasi, termasuk mempertahankan kedudukan Polri di bawah Presiden. Kota Bontang juga disebutkan semakin menarik minat investor.

