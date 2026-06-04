Presiden Prabowo mencopot Dadan dari Kepala BGN, penggeledahan kantor BGN

Pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta dua wakilnya disebut telah direncanakan Presiden Prabowo Subianto sejak beberapa waktu terakhir. Hal ini didasari sejumlah laporan dari berbagai sumber terkait dugaan penyimpangan dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu temuan yang mencuat ialah adanya indikasi praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.

Apa pertimbangan Presiden Prabowo mencopot Dadan dari Kepala BGN? Apa ragam pandangan terkait pencopotan Dadan dan penggeledahan kantor BGN? Apa alasan Kejagung menahan eks Kepala BGN Dadan dan dua bekas pimpinan lainnya?

Pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN beserta dua wakilnya disebut telah direncanakan Presiden Prabowo Subianto sejak beberapa waktu terakhir. Hal ini didasari sejumlah laporan dari berbagai sumber terkait dugaan penyimpangan dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Salah satu temuan yang mencuat ialah adanya indikasi praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Presiden Prabowo telah mencopot Dadan dari posisi Kepala BGN pada Selasa (2/6/2026) malam.

Selain Dadan, dua wakil kepala BGN, yakni Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya, juga diberhentikan dari jabatannya. Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN untuk memimpin lembaga tersebut. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Agustina Arumsari yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Mayor Jenderal Trenggono selaku Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam, menuturkan, penggantian kepala dan wakil kepala BGN berdasar”Banyak catatan yang menjadi dasar pertimbangan Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan itu bisa segera diperbaiki. Ada masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola, termasuk kedisiplinan dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya ditetapkan oleh BGN,” kata Prasetyo.

Prasetyo mengharapkan jajaran pemimpin baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, sekaligus meningkatkan tata kelola organisasi yang lebih baik. Ini semua ditempuh demi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Lebih-lebih dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia. Jajaran pemimpin anyar turut diinstruksikan agar segera menjalankan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Penguatan koordinasi itu diharapkan mampu memastikan semua program BGN berjalan sebaik-baiknya walaupun terjadi pergantian kepemimpinan. Pengamat kebijakan publik Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Andhyka Muttaqin menilai sosok pengganti kepala BGN yang berasal dari jajaran pimpinan sebelumnya telah memahami struktur organisasi, tantangan implementasi, serta target yang harus dicapai.

"Oleh karena itu, proses adaptasi diperkirakan tidak memerlukan waktu terlalu lama. Fokus dapat langsung diarahkan pada penyelesaian masalah-masalah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat," ujar Andhyka saat dimintai tanggapan terkait pergantian pucuk pimpinan BGN, Rabu (3/6/2026). Masyarakat, menurut Andhyka, tidak perlu langsung berasumsi bahwa program MBG akan berubah secara drastis setelah pergantian kepala BGN. Dalam sistem pemerintahan modern, terutama untuk program prioritas nasional, keberhasilan program tidak seharusnya bergantung pada satu orang.

MBG menjadi program strategis Presiden Prabowo yang didukung oleh regulasi, anggaran besar, jaringan kelembagaan hingga tingkat daerah, serta target penerima manfaat yang telah ditetapkan.

"Karena itu, pergantian pimpinan lebih tepat dipahami sebagai bagian dari evaluasi dan penyempurnaan tata kelola program daripada perubahan arah kebijakan," kata Andhyka. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak Rabu (3/6/2026) dini hari, berselang beberapa jam setelah Presiden Prabowo merombak struktur pimpinan BGN.

"Marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melalui keterangan audio, Rabu (3/6/2026). Prasetyo menegaskan, proses ini merupakan cerminan dari semangat pemerintahan untuk terus melakukan perbaikan di internal lembaga negara. Evaluasi ini menyasar pada seluruh aspek manajemen agar setiap program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis, berjalan dengan tata kelola yang bersih.

Sementara itu, Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono menilai, pencopotan Dadan yang disusul penggeledahan kantor BGN memicu spekulasi bahwa langkah itu bertujuan menjaga citra program MBG. Padahal, menurut dia, terdapat persoalan yang lebih fundamental dalam desain program tersebut. Agus menambahkan, pergantian personel tanpa disertai pembenahan desain yang substantif tidak akan memberikan dampak perubaha





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