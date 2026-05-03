Presiden Prabowo Memimpin Rapat Terbatas dengan Jajaran Kabinet Merah Putih di Hambalang

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan jajaran Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, untuk membahas isu-isu strategis seperti pendidikan, keamanan, dan pertahanan negara. Rapat ini dihadiri oleh menteri dan pimpinan institusi strategis, termasuk Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala BIN.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (2/5/2026) malam. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis, termasuk sektor pendidikan, keamanan, dan pertahanan negara.

Menurut unggahan akun Instagram resmi Presiden Republik Indonesia (@presidenrepublikindonesia) pada Minggu, rapat tersebut juga meninjau perkembangan program hilirisasi untuk memperkuat kepentingan masyarakat serta aspek pertahanan dan keamanan dalam menjaga stabilitas negara di tengah dinamika geopolitik global. Dalam rapat ini, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dan pimpinan institusi strategis.

Di antaranya adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra. Selain itu, hadir pula Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Direktur Utama PT Pindad Sigit Puji Santosa.

Rapat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah dijalankan, terutama dalam sektor pendidikan, keamanan, dan pertahanan. Dengan adanya dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, rapat ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia tetap stabil dan mampu menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, pembahasan mengenai program hilirisasi menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal





