Presiden Prabowo memberikan taklimat kepada 1.000 siswa perwira di Seskoad Bandung

Presiden Prabowo mengunjungi Seskoad Bandung dan memberikan taklimat kepada 1.000 siswa perwira Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, perwira siswa Sesko AD, Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), hingga Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri. Selain itu, Prabowo juga akan meresmikan perpustakaan dan Museum di Seskoad.

Presiden Prabowo kunjungi Seskoad Bandung , berikan taklimat 1.000 perwira siswa. Prabowo akan memberikan taklimat kepada 1.000 siswa perwira Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, perwira siswa Sesko AD, Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), hingga Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri.

Selain itu, Prabowo juga akan meresmikan perpustakaan dan Museum di Seskoad. Belum diketahui apa isi taklimat atau arahan yang akan disampaikan Prabowo kepada para calon perwira TNI dan pimpinan Polri tersebut. Sebagai informasi, Sesko TNI merupakan lembaga pimpinan tertinggi TNI untuk membentuk perwira TNI. Pendidikan tersebut ditujukan untuk perwira menengah TNI yang dipersiapkan menjadi pemimpin di TNI maupun komandan satuan strategis.

Saat ini, Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya merupakan salah satu perwira siswa yang sedang menempuh Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Komando TNI AD (Dikreg Seskoad). Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigadir Jenderal TNI Donny Pramono menjelaskan keikutsertaan Teddy dalam Dikreg Seskoad merupakan bagian dari proses pembinaan karier perwira TNI AD yang dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun pelaksanaan pendidikannya ada yang menggunakan metode tatap muka dan ada yang secara daring.

Seskoad merupakan lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI AD. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk perwira menengah (mayor atau letkol) agar memiliki kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan wawasan strategis untuk mendukung pelaksanaan tugas pada jabatan staf maupun komando.

"Pendidikan Seskoad diikuti oleh perwira TNI AD, matra lain, Polri, serta perwira negara sahabat, dengan kurikulum yang mencakup ilmu strategi, kepemimpinan, manajemen pertahanan, serta kajian geopolitik," jelas Donny kepada wartawan, Jumat (6/2/2026). BPJS Kesehatan Usulkan Mahasiswa Baru Harus Jadi Peserta AktifJadwal Misa Kenaikan Yesus Kristus 2026 di Bandung, Catat Tanggal dan Waktuny





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Presiden Prabowo Seskoad Bandung Pendidikan Reguler Sekolah Staf Dan Komando TN Sesko TNI Pendidikan Seskoad Seskoad Pendidikan Pengembangan Umum Tertinggi Di Ling Pendidikan Ini Bertujuan Untuk Membentuk Perwi Manajerial Dan Wawasan Strategis Untuk Mendukung Pelaksanaan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kecelakaan Anggota DPR di Tol Paspro Tewaskan Dua Staf PendampingDua staf pendamping anggota DPR RI tewas dalam insiden kecelakaan Anggota DPR di Tol Paspro. Sopir diduga mengantuk, menyebabkan mobil menabrak truk.

Read more »

Menteri Mendikdasmen: Sekolah Swasta Mitra, Bukan kompetitorSchoolsMenteri Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan keberadaan sekolah swasta bagi pemerintah adalah mitra bukan kompetitor dari sekolah-sekolah negeri. Hal tersebut disampaikan usai membuka Sekolah Bakti Mulya 400 di Depok, Jawa Barat.

Read more »

Kronologi Kecelakaan Mobil Anggota DPR Gus Hilman di Tol Paspro yang Tewaskan 2 StafRombongan Gus Hilman sebelumnya mengisi acara seminar dan roadshow di Universitas Nurul Jadid Probolinggo.

Read more »

Kronologi Kecelakaan Mobil Anggota DPR Gus Hilman di Tol Pasporo yang Tewaskan 2 StafPolisi membeberkan kronologi kecelakaan mobil Toyota Innova yang ditumpangi anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi hingga mengakibatkan dua staf tewas.

Read more »