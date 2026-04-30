Presiden Prabowo Meluncurkan Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Fokus pada Penguatan Fondasi Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto secara resmi memulai proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada 29 April 2026. Ia menekankan pentingnya memperkuat fondasi ekonomi dan nasionalisme sebagai kunci kemakmuran bangsa. Selain itu, berita terkait gempa di Bengkulu dan kisah-kisah korban kecelakaan KRL juga disampaikan.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi memulai proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 29 April 2026. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah dalam tahun pertama kepemimpinannya adalah memperkuat fondasi ekonomi yang telah dibangun oleh para pemimpin sebelumnya.

Ia menekankan bahwa kebangkitan suatu bangsa adalah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, yang membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh rakyat. Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa pembangunan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika global yang terus berubah. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya menjaga semangat nasionalisme, persatuan, dan cinta tanah air sebagai kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tantangan. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa nasionalisme dan persatuan adalah kunci utama untuk mencapai kemakmuran bangsa.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh kekuatan asing menunjukkan betapa pentingnya keberanian bangsa untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Dalam konteks hilirisasi, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong Indonesia menjadi kekuatan ekonomi global berbasis sumber daya, didukung oleh industri yang kuat dan berakar pada persatuan bangsa. Ia menegaskan bahwa tanpa keberanian untuk menguasai dan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, bangsa akan terus berada dalam ketertinggalan.

Dengan demikian, proyek hilirisasi nasional tahap II di Cilacap merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Selain itu, dalam berita terkait, gempa bumi dengan magnitudo 4,5 mengguncang Enggano, Bengkulu, pada Rabu, 22 April 2026. Gempa ini tidak menimbulkan kerusakan atau korban jiwa, namun tetap menjadi peringatan bagi masyarakat untuk selalu siaga menghadapi bencana alam.

Selain itu, ada juga berita tentang kisah-kisah perempuan hebat yang menjadi korban kecelakaan KRL, termasuk seorang guru yang pekerja keras dan lulus cum laude. Rano Karno juga memberikan santunan kepada keluarga korban kecelakaan KRL di Bekasi sebagai bentuk dukungan dan solidaritas





Presiden Prabowo Hilirisasi Nasional Fondasi Ekonomi Nasionalisme Kemakmuran Bangsa

