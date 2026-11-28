Program ambulans udara dan renovasi puskesmas secara nasional menjadi fokus utama Pemerintah untuk pemerataan akses kesehatan dan mengurangi rujukan pasien ke luar negeri.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana strategis pengadaan ambulans udara yang akan tersedia di seluruh provinsi di Indonesia guna memperluas jangkauan layanan kesehatan. Program ambisius ini secara khusus dirancang untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan sulit diakses melalui jalur darat konvensional.

Peresmian Fasilitas Medis di Jakarta

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan Gedung Harapan Kita-Tokushukai di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita, Jakarta. Peresmian gedung baru ini berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 28 November, yang menjadi momentum penting dalam penyerahan fasilitas medis modern kepada masyarakat.

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Strategi Jangkauan Wilayah Terpencil

Penggunaan helikopter dan pesawat khusus dalam layanan ambulans udara memastikan akses cepat ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi dari pusat pelayanan medis utama. Pemerintah menargetkan kehadiran ambulans udara di setiap provinsi untuk menjangkau daerah terkecil secara efektif dan efisien dalam situasi darurat.

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Instruksi Renovasi Puskesmas Nasional

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas agar seluruh puskesmas di Indonesia menjalani proses renovasi besar-besaran untuk meningkatkan mutu pelayanan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan dasar di tingkat kabupaten memiliki dukungan peralatan medis yang memadai dan berkualitas.

Dampak Nyata bagi Masyarakat dan Kesehatan

Pembenahan fasilitas kesehatan seperti CT Scan dan ambulans udara diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rumah sakit di kota besar maupun luar negeri. Dengan fasilitas yang merata, warga dapat memperoleh pengobatan berkualitas tanpa biaya perjalanan jauh yang memberatkan ekonomi keluarga.