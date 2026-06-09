Presiden Prabowo Lantik Said Iqbal dan 9 Tokoh Lain sebagai Penasihat Khusus

Pelantikan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan menggenapkan jumlah penasihat khusus menjadi 10 orang. Daftar lengkap mencakup tokoh senior seperti Wiranto, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Purnomo Yusgiantoro dengan latar belakang multidisiplin untuk mendukung pemerintahan baru.

Pemerintah RI di bawah Presiden Prabowo Subianto melakukan restrukturisasi tim konsultasi dengan melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Bidang Ketenagakerjaan pada Senin, 8 Juni 2026.

Pengangkatan ini menggenapkan jumlah penasihat khusus menjadi 10 orang, lengkap dengan penekanan pada kebutuhan strategis nasional. Said Iqbal, yang konon memiliki latar belakang kuat di sektor ketenagakerjaan dan hubungan industrial, diharapkan memberikan masukan konkret untuk mengatasi tantangan pasar tenaga kerja, termasuk reformasi regulasi kerja, peningkatan produktivitas, serta penanganan masalah pengangguran dan ketenagakerjaan informal. Penempatan ini juga mencerminkan komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat sektor ketenagakerjaan sebagai fondasi stabilitas ekonomi dan sosial.

Tim Penasihat Khusus Presiden kini大大提高 dengan latar belakang multidisiplin yang mencakup militer, pemerintahan, ekonomi, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Beberapa nombres tokoh senior yang memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan kembali ditunjuk, seperti Wiranto yang pernah menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada era Presiden Joko Widodo. Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, kini dipercaya mengemban tugas di bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Purnomo Yusgiantoro, bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Pertahanan di masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, juga termasuk dalam daftar. Kehadiran mereka dijadwalkan memberikan kontribusi berbasis pengalaman untuk mengimplementasikan visi pembangunan Nasional. Daftar lengkap Penasihat Khusus Presiden per Juni 2026 yang telah diumumkan mencakup: 1. Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2.

Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan; 3. Dudung Abdurachman sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan; 4. Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan; 5. Muhadjir Effendy sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji; 6.

Drg. Tirta Tresnowati sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan; 7. Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian; 8. Budi Gunadi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi; 9.

Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi; 10. Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi dan Sumber Daya Alam. Konfigurasi ini menunjukkan pendekatan Pruject-based dengan membagi fokus berdasarkan keahlian masing-masing, diharapkan dapat menyelesaikan masalah kompleks secara simultan dan mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan





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