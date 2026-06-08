Presiden Prabowo Lantik Pimpinan BGN Baru, Trenggono Jadi Wakil Kepala

Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik sebagai Kepala BGN dan Mayjen TNI Trenggono serta Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN. Pelantikan berbasis Keppres 18/M/2026 menggantikan Dadan Hindayana yang dikeluarkan karena terkait program MBG. Trenggono mundur dari TNI secara sukarela, sementara Sony Sonjaya menjadi Justice Collaborator dalam kasus korupsi BGN.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru pada Senin, 8 Juni 2026, di Kompleks Istana Kepresidenan. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala serta Wakil Kepala BGN dan pemberhentian Wakil Kepala BPKP.

Dalam acara tersebut, Nanik mengisi posisi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana, sementara Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden. Sebelumnya, pada Selasa, 2 Juni 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Dadan dikenal sebagai sosok yang memimpin persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pengumuman ini menarik perhatian publik karena peran Dadan dalam program tersebut. Selain Dadan, Lodewijk Paulus dan Sony Sonjaya juga dikeluarkan dari posisi Wakil Kepala BGN. Mayjen TNI Trenggono, yang kini menjadi Wakil Kepala BGN, resmi mengklaim telah mundur dari Tentara Nasional Indonesia. Dia menegaskan keputusan tersebut diambil atas kesediaan pribadi, meskipun sebelumnya beliau dikenal memiliki karier militer yang panjang.

Trenggono menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Sony Sonjaya. Berbeda dengan Trenggono, Sony Sonjaya justru resmi mengajukan status Justice Collaborator dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG di BGN. Sony mengklaim telah membongkar lebih dari 20 nama terkait kasus tersebut ke Kejaksaan Agung. Dengan status tersebut, Sony diharapkan dapat memberikan informasi penting untuk mendalami kasus korupsi yang menyangkutBadal Gizi Nasional.

Di luar perubahan di BGN, berbagai berita lain juga berkembang. Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari negara-negara sahabat di Istana Merdeka. Sementara itu, Kasus佩林 dampak gempa bumi magnitudo 7,8 di Filipina yang memicu tsunami setinggi 1,4 meter di enam wilayah Mindanao menjadi perhatian internasional. Di dalam negeri, Korlantas Polri semula akan menggelar Operasi Patuh 2026 untuk menindas pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik, namun operasi tersebut mengalami penundaan.

Selain itu, viral video montrepegawai dan diduga Sekretaris Camat Mauk, Kabupaten Tangerang, bermain PayStation selama jam pelayanan. Di bidang olahraga, timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Vietnam U19 di Piala AFF U19 2026 yang disaksikan puluhan ribu penonton. Di dunia panjat tebing, Putra Tri Ramadani dari Kediri menjadi juara dunia kategori lead putra. Sementara di bidang seni, pertunjukan The Beginning of Bloom mengadopsi sorot lampu panggung sebagai pengalaman baru bagi peserta.

Selain itu, misteri kematian bocah perempuan 11 tahun di Sragen, Jawa Tengah, mulai terselesaikan setelah viral di media sosial. Kabar bahwa seorang laki-laki diduga penyuka sesama jenis lolos seleksi TNI dibantah oleh Kadispenad





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Badan Gizi Nasional Prabowo Subianto Trenggono Makan Bergizi Gratis Korupsi BGN

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