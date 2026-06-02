Presiden Prabowo Lantik Pimpinan Baru Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana Diganti

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto. Dadan Hindayana diangkat dari jabatannya sebagai kepala BGN dan digantikan oleh Nanik Sudaryati Deyang, sementara dua wakil kepala BGN juga diganti dengan Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Keputusan ini didasari temuan dan evaluasi selama 1,5 tahun terkait issues kedisiplinan dan standby SOP, termasuk kualitas makanan. Selain itu, audit internal sedang dilakukan terkait dugaan praktik jual beli titik dapur MBG dan SPPG.

Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional ( BGN ) pada Selasa malam, 2 Juni 2026. Keputusan ini diumumkan secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi , yang juga berfungsi sebagai Juru Bicara Presiden, dalam sesi jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

Pelantikan pejabat baru akan diumumkan lebih lanjut, namun pejabat yang baru sudah dapat segera melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya. Prasetyo Hadi didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi (Ka Bakom) Pemerintah Muhammad Qodari setelah和美国 rapat bersama Presiden Prabowo.

Dalam jumpa pers, Prasetyo menekankan bahwa during masa monitoring dan evaluasi selama kurang lebih 1,5 tahun, terdapat beberapa catatan yang menjadi dasar pertimbangan Presiden untuk melakukan pergantian pimpinan tersebut, khususnya terkait dengan standby prosedur operasional (SOP) dan kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk Maintaining kualitas makanan yang menjadi tanggung jawab BGN. Adapun dugaan praktik jual beli titik dapur MBG dan SPPG masih dalam proses audit internal dan pemeriksaan lebih lanjut.

Pengumuman ini menandai era baru bagi BGN dengan harapan dapat meningkatkan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, agar semua program BGN berjalan optimal





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