Presiden Prabowo Lantik Nanik S. Deyang Sebagai Kepala Badan Gizi Nasional Baru, Gusur Dadan Hindayana

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Selasa malam 2 Juni 2026, Mensesneg mengumumkan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, dikeluarkan dari jabatan. Nanik Sudaryati Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN diangkat menjadi Kepala BGN. Ia digantikan di posisi wakil oleh Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI Trenggono. Langkah ini下来了 setelah monitoring dan evaluasi selama satu setengah tahun terhadap kinerja lembaga.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang memberi keterangan di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (3/3/2026).

(Sumber: KompasTV) - Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S. Deyang diangkat menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, menggantikan Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana. Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S. Deyang lahir pada 3 Januari 1968. Nanik merupakan seorang wartawati dan politikus Indonesia kelahiran Madiun, Jawa Timur. Nanik memulai karier sebagai wartawati dari Tabloid Bangkit.

Kemudian pada 17 September 2025, ia diangkat menjadi Wakil Kepala BGN, sekaligus diberhentikannya dari jabatan Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

"Selama kurang lebih hampir satu setengah tahun melakukan monitoring dan evaluasi, maka pada hari ini tanggal 2 Juni tahun 2026 Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," ungkap Mensesneg dalam konferensi persnya, Selasa malam (2/6/2026), dikutip dariPrasetyo mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Selain itu, dua Wakil Kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, juga dicopot dari jabatannya.

Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan, Presiden Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Sementara posisi Wakil Kepala BGN diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI Trenggono.

"Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru," kata Prasetyo. Ia menambahkan, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono juga ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN yang baru untuk mendampingi kepemimpinan lembaga tersebut ke depan. DETIK-DETIK AKSI CURANMOR TEREKAM CCTV, PELAKU MODUS BELI NASI PADANG #shor





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