Presiden Prabowo Lanjutkan Kunjungan ke Perancis Usai Pertemuan Intensif dengan Presiden Putin

Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Perancis, setelah pertemuan intensif dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Agenda utama adalah pertemuan dengan Presiden Emmanuel Macron untuk memperkuat kerja sama strategis dan membahas isu-isu global.

Foto: Presiden Prabowo Tiba di Paris Usai Pertemuan Intensif 5 Jam dengan Presiden Putin di Kremlin. (Biro Pers Sekretariat Presiden RI)

Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerjanya ke Perancis, untuk menemui Presiden Emmanuel Macron, Selasa (14/4/2026). Pertemuan itu berlangsung di Istana Élysée. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan presiden tiba di Paris, Prancis, pada Senin malam pukul 23.50 waktu setempat, usai menjalani pertemuan intensif bersama Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin di Kremlin.

'Setelah melakukan pertemuan yang berlangsung selama lima jam dengan Presiden Putin di Istana Kremlin, Bapak Presiden langsung bertolak menuju Prancis dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam dan tiba tengah malam di Paris,' ujar Teddy, dalam keterangan. Menurutnya, durasi pertemuan yang cukup panjang tersebut menunjukkan kedalaman pembahasan serta keseriusan Indonesia dan Rusia dalam memperkuat kemitraan strategis, khususnya di sektor energi, sumber daya mineral, dan pengembangan industri nasional.

Setibanya di Paris, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung melanjutkan agenda diplomasi strategis melalui pertemuan empat mata dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang akan berlangsung di Istana Élysée. 'Besok Bapak Presiden akan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Macron di Istana Élysée untuk membahas peningkatan kerja sama strategis kedua negara,' tuturnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak hanya berfokus pada penguatan kerja sama bilateral, tetapi juga menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan strategis terkait dinamika global. 'Dalam pertemuan tersebut, Bapak Presiden selain memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Prancis, juga akan menyampaikan posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian dunia,' pungkasnya.

Kedatangan Presiden Prabowo ke Paris menjadi bagian penting dari rangkaian kunjungan kerjanya yang intensif. Perjalanan ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dan juga memainkan peran aktif dalam isu-isu global. Pertemuan dengan Presiden Putin di Kremlin menjadi landasan penting dalam pembahasan isu-isu strategis, khususnya yang berkaitan dengan kerja sama di sektor energi dan sumber daya mineral. Pembahasan yang mendalam selama lima jam menunjukkan betapa pentingnya kemitraan strategis antara Indonesia dan Rusia.

Setelah pertemuan di Rusia, Presiden Prabowo langsung menuju Prancis, menunjukkan efisiensi dan fokus pada agenda diplomasi yang padat. Pertemuan dengan Presiden Macron di Istana Élysée menjadi kesempatan emas untuk memperkuat kerja sama bilateral dengan Prancis.

Selain kerja sama bilateral, pertemuan ini juga memberikan ruang bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan strategisnya mengenai dinamika global, termasuk upaya menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian dunia. Keterlibatan aktif Indonesia dalam forum internasional dan komitmennya terhadap perdamaian dunia semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas global. Kunjungan ini juga menggarisbawahi pentingnya diplomasi tingkat tinggi dalam mencapai tujuan strategis nasional dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia. Kunjungan ke Rusia dan Prancis adalah bukti nyata dari strategi diplomasi yang komprehensif dan terencana dengan baik. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara kunci dan berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih stabil dan sejahtera.

Perjalanan ini juga menyoroti pentingnya koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah dan efisiensi dalam pelaksanaan agenda diplomatik. Kunjungan ini memberikan dampak positif bagi citra Indonesia di mata dunia dan membuka peluang baru untuk kerja sama di berbagai bidang.

Dengan agenda yang padat dan tujuan yang jelas, kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia dan Prancis mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjadi pemain global yang berpengaruh. Keterlibatan aktif Indonesia dalam isu-isu global juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan hasil yang konkret dalam bentuk peningkatan kerja sama di berbagai sektor dan penguatan posisi Indonesia di panggung internasional. Pertemuan dengan Presiden Putin dan Presiden Macron menjadi bukti nyata dari upaya diplomasi yang berkesinambungan dan terencana dengan baik.

Kunjungan ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran diplomasi dalam mencapai tujuan nasional dan menjaga kepentingan negara di tingkat global. Dengan fokus pada kerja sama strategis dan upaya menjaga stabilitas dunia, kunjungan Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Indonesia dan perdamaian dunia





Prabowo Subianto Emmanuel Macron Vladimir Putin Perancis Rusia Diplomasi Kerja Sama Strategis Kunjungan Kerja Isu Global Istana Élysée

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presiden Prabowo Akan Bertemu Putin di Tengah Krisis Energi GlobalPresiden Prabowo Subianto berencana mengunjungi Moskow untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, membahas dampak krisis energi global akibat konflik AS-Iran terhadap kepentingan nasional Indonesia. Kunjungan ini mengikuti situasi di Selat Hormuz yang berdampak pada pengiriman minyak dan gas, serta upaya diplomatik Indonesia untuk memastikan keamanan kapal-kapalnya.

Read more »

Prabowo Bertolak ke Moskow, Akan Bertemu 4 Mata dengan Presiden PutinPresiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Read more »

Presiden Prabowo Bertemu Putin Bahas Ketahanan Energi dan Geopolitik DuniaPresiden Prabowo dijadwalkan bertemu empat mata dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Senin (13/4/2026).

Read more »

Prabowo dan Bahlil Temui Putin ke Rusia demi Ketahanan EnergiPresiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin setiba di Moskow, Rusia.

Read more »

Prabowo Tiba di Moskow Rusia, Siap Bertemu Presiden Vladimir PutinPrabowo tiba di Moskow, Rusia, untuk kunjungan kerja dan bertemu Putin. Kunjungan ini memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama strategis Indonesia-Rusia.

Read more »

Presiden Prabowo dan Putin Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Energi, dan Bidang Strategis LainnyaPresiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow. Kedua pemimpin membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis, termasuk ekonomi, energi, dan sektor lainnya. Pertemuan ini menandai komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral dan menghadapi tantangan geopolitik global.

