Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle Badan Gizi Nasional, Pengangkatan dan Pencopotan Pimpinan Bersamaan

Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis. Tiga pejabat lama, Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya, dicopot dan digantikan oleh Nanik S Deyang, Agustina Arumsari, dan Mayjen TNI Trenggono. Keputusan ini diambil setelah evaluasi terhadap kinerja selama hampir satu setengah tahun. Presiden meminta pimpinan baru untuk meningkatkan konsolidasi internal dan koordinasi dengan pemerintah daerah. BGN juga menegaskan kebijakan WFH tidak berlaku untuk posisi pelayanan publik kunci demi kelancaran MBG.

Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mensesneg Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, serta Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN.

Keputusan ini diambil setelah hampir satu setengah tahun monitoring dan evaluasi. Presiden juga mengucapkan terima kasih atas kinerja ketiganya. Prabowo kemudian mengangkat tiga pengganti baru. Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN, dan Mayjen TNI Trenggono juga sebagai Wakil Kepala BGN.

Pengumuman ini disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi didampingi Seskab Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, pada Selasa (2/6) malam. Prasetyo meminta pimpinan baru untuk segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan pergantian ini menarik perhatian karena BGN memiliki peran krusial dalam pelaksanaan program MBG yang baru diluncurkan.

Presiden menekankan pentingnya koordinasi yang kuat dan efisiensi untuk memastikan kelancaran program yang menjadi salah satu andalan pemerintah. Di luar perubahan pimpinan, BGN juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pelayanan publik. Kebijakan kerja dari rumah (WFH) diterapkan secara bergantian, tetapi ditegaskan tidak berlaku untuk posisi-posisi kunci yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya demi kelancaran program MBG.

Selain itu, BGN juga membantah klaim pengadaan barang yang berlebihan, termasuk soal kaos kaki untuk program SPPI di Unhan, serta mengklarifikasi bahwa semua pengadaan dilakukan secara terukur sesuai kebutuhan. Kabar tentang provinsi Jember yang menjadi role model nasional MBG karena data penerima manfaat akurat dan komitmen Pemkab juga disebutkan sebagai contoh perencanaan yang efektif, sekaligus memicu ekonomi lokal





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Badan Gizi Nasional Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto Resuffle Dadan Hindayana Nanik S Deyang Agustina Arumsari Mayjen TNI Trenggono

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presiden Prabowo Lakukan Perombakan Pimpinan Badan Gizi NasionalDadan Hindayana dicopot sebagai Kepala BGN, digantikan oleh Nanik S. Deyang. Sonny Sandjaja diangkat sebagai Wakil BGN. Perombakan dilakukan setelah evaluasi kinerja.

Read more »

Breaking News: Prabowo Angkat Nanik Deyang Sebagai Kepala BGNPresiden Prabowo mengangkat Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Diharapkan dapat mempercepat program gizi dan kesehatan di Indonesia.

Read more »

BREAKING NEWS: Presiden Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Kepala Badan Gizi NasionalPresiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Dadan Hindayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) per 2 Juni 2026.

Read more »

Prabowo Mengangkat Nanik S Deyang Sebagai Kepala BGNPRESIDEN Prabowo Subianto mengangkat Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Read more »