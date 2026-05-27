Presiden Prabowo Lakukan Kunjungan Kenegaraan ke Prancis, Mensos Sebut Bawa Manfaat untuk Indonesia

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis memiliki pertimbangan khusus yang akan membawa manfaat bagi Indonesia di masa depan. Presiden dijadwalkan melaksanakan Shalat Idul Adha di KBRI Paris.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dilakukan dengan pertimbangan khusus yang akan membawa manfaat untuk Indonesia. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul, sapaan akrabnya, usai melaksanakan Shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pada Rabu.

Menurutnya, setiap kunjungan presiden baik ke dalam maupun luar negeri selalu didasari oleh pertimbangan strategis untuk kepentingan bangsa. Ia menekankan bahwa kunjungan kali ini telah direncanakan dengan matang dan diyakini akan menghasilkan kerjasama yang menguntungkan Indonesia di berbagai sektor. Gus Ipul juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat, termasuk Prancis, yang merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Eropa.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi dan perdagangan, serta memperluas akses pasar bagi produk Indonesia. Selain itu, kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan juga menjadi agenda penting dalam kunjungan ini. Indonesia dan Prancis memiliki sejarah kerjasama yang panjang, dan kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan strategis yang sudah ada. Kunjungan kenegaraan ini juga bertepatan dengan pelaksanaan Shalat Idul Adha.

Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan ibadah tersebut di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Prancis. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa Presiden akan melaksanakan Shalat Idul Adha di Prancis sebelum memulai rangkaian kunjungan kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden tidak melupakan kewajiban agama meskipun berada di luar negeri. Fadli juga menegaskan bahwa Shalat Idul Adha dapat dilaksanakan di mana saja dan tahun ini Presiden memilih untuk melaksanakannya bersama masyarakat Indonesia di Prancis.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa Presiden akan bersilaturahmi dengan Warga Negara Indonesia (WNI) di Wisma KBRI Paris setelah Shalat Idul Adha. Teddy juga menyebutkan bahwa kunjungan ini telah diagendakan sejak tahun lalu dan sempat beberapa kali dijadwalkan ulang karena berbagai pertimbangan. Momen Idul Adha memberikan kesempatan bagi Presiden untuk berinteraksi langsung dengan komunitas Indonesia di Prancis, mempererat hubungan, dan mendengarkan aspirasi mereka.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis diharapkan dapat mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Prancis di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan Prancis yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi di Eropa. Selain itu, kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman antarbudaya dan memperkuat diplomasi publik. Misalnya, pertukaran pelajar dan program beasiswa dapat ditingkatkan.

Di bidang kebudayaan, promosi seni dan budaya Indonesia di Prancis dapat lebih masif. Menteri Sosial optimis bahwa kunjungan ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memperluas jaringan kerjasama internasional guna mendukung target pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, kunjungan presiden ke Prancis bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis untuk membawa manfaat nyata bagi Indonesia di masa mendatang.

Presiden Prabowo juga diagendakan melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi Prancis dan mengunjungi beberapa institusi penting. Semua rangkaian acara dirancang untuk memaksimalkan hasil positif bagi kedua negara





