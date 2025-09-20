Presiden Prabowo Kunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka, Perkuat Diplomasi dan Promosi Budaya

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Jepang untuk mengunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka. Kunjungan ini diharapkan memperkuat diplomasi Indonesia di kancah internasional, serta mempromosikan potensi budaya dan ekonomi Indonesia.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto , tiba di Osaka, Jepang pada hari Sabtu, 20 September 2025. Kedatangan ini menandai agenda penting kunjungan Prabowo ke Negeri Sakura, di mana beliau dijadwalkan untuk mengunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka . Kehadiran Prabowo dalam forum internasional ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan, termasuk dari pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal.

Dino menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo dapat melanjutkan tradisi diplomasi yang kuat, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh tokoh-tokoh terdahulu, termasuk almarhum Prof. Sumitro, yang pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada periode krusial 1948-1949. Dino menekankan pentingnya memperjuangkan multilateralisme di tengah tantangan global yang dihadapi saat ini, dengan harapan pidato Prabowo di Sidang Umum ke-80 PBB dapat memberikan angin segar bagi semangat kerja sama internasional.\Prof. Sumitro, yang kiprah diplomatiknya sangat membekas dalam sejarah Indonesia, dikenal karena upaya diplomatiknya yang gigih. Salah satu momen penting adalah ketika Sumitro mengirimkan memorandum dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menteri Luar Negeri AS Robert A. Lovett. Memorandum tersebut, yang kemudian dipublikasikan di The New York Times pada 21 Desember 1948, berisi kecaman keras terhadap agresi militer Belanda, yang dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban dunia, pelanggaran terhadap Perjanjian Renville, serta mencederai legitimasi PBB. Selain itu, Sumitro aktif membangun dukungan dari negara-negara Asia, yang puncaknya adalah keberhasilan menggalang solidaritas di India pada Januari 1949. Upaya diplomatik ini berkontribusi besar pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949, dan pada akhirnya menuju pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Kehadiran Prabowo di Jepang dan rencana kunjungannya ke Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka, diharapkan dapat memperkuat citra Indonesia di mata dunia dan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kerja sama internasional. Selain itu, kunjungan tersebut juga akan menjadi platform untuk mempromosikan potensi ekonomi dan budaya Indonesia kepada dunia.\Selain agenda kunjungan ke Jepang, berita lainnya yang relevan meliputi berbagai topik dari isu kesehatan kulit penis, peluncuran drone terbaru DJI Mini 5 Pro, fenomena viral Stop Tot Tot Wuk Wuk yang merupakan bentuk protes terhadap mobil berstrobo ilegal, perbincangan mengenai potensi pembelian jet tempur siluman J-10 Chengdu dari Tiongkok, tips keamanan penggunaan smartphone dan privasi percakapan, perkembangan kasus hukum yang melibatkan mantan istri ERK, serta resep menu sarapan roti yang bervariasi. Juga terdapat informasi mengenai kegiatan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) dalam rangka Road to Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Medan. Semua informasi ini memberikan gambaran beragam tentang isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat, mulai dari perkembangan politik internasional hingga inovasi teknologi dan kegiatan ekonomi





