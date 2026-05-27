Presiden Prabowo Kunjungan Prancis, Gibran Salat Iduladha di Masjid IstiqlalMasjid Istiqlal Siap Salat Iduladha 1447 H, Ribuan Jamaah Padati,Menteri Agama: Wapres Gibran Hadir di Masjid Istiqlal

Pemantauan Liputan6.com menjelang pelaksanaan Salat Iduladha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal menunjukkan kedatangan ribuan jemaah dari berbagai pintu masuk mengenakan pakaian putih. Lantunan takbir dan keptuhan jemaah menciptakan suasana khusyuk. Petugas gabungan menjaga situasi agar kondusif. Salat akan dimulai pukul 07.00 WIB dengan Imam Ahmad Anshoruddin Ibrahim dan khatib Prof. Hamdan Juhannis. Presiden Prabowo Subianto sedang di Prancis untuk kunjungan kerja, sehingga kemungkinan tidak hadir. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan melaksanakan salat di Masjid Istiqlal bersama pimpinan tinggi lembaga negara. Berbagai daerah juga menyiapkan ibadah Idul Adha dengan pengembalian hewan kurban dan perkiraan cuaca dari BMKG.

Masjid Istiqlal mempersiapkan pelaksanaan Salat Id uladha 1447 Hijriah dengan kedatangan ribuan jemaah dari berbagai wilayah. Berdasarkan pantauan, jemaah berdatangan dari berbagai pintu masuk mengenakan pakaian putih dan datang bersama keluarga maupun kerabat.

Lantunan takbir terdengar di seluruh area masjid, baik dari pengeras suara maupun jemaah. Sejumlah petugas gabungan TNI, Polri, dan pengamanan masdig berkompak menjaga situasi agar tetap kondusif dan menghindari penumpukan di area dalam maupun luar masjid. Pelaksanaan salat dijadwalkan pukul 07.00 WIB dengan Imam Ahmad Anshoruddin Ibrahim dan khatib Prof. Hamdan Juhannis. Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan kunjungan kerja ke Prancis, sehingga kemungkinan besar tidak dapat hadir.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyatakan bahwa presiden akan menyesuaikan jadwal karena masih berada di Prancis pada hari Rabu. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melaksanakan salat di Masjid Istiqlal bersama pimpinan tinggi lembaga negara. Di kota lain, sejumlah masjid juga menyiapkan salat Idul Adha. Muhammadiyah Mataram menggelar shalat Idul Fitri di Lapangan Kedokteran Ummat dengan antusias tinggi.

Masjid Muhammadiyah Cengkareng dipadati ribuan jamaah yang mengikuti metode Hisab Wujudul Hilal. Di Medan, Masjid Raya Al-Mashun akan menyembelih 13 hewan kurban, termasuk sumbangan dari Polda Sumut dan tokoh masyarakat. Pemerintah Kota Jakarta Barat menyiapkan 55 hewan kurban yang telah melalui pemeriksaan kesehatan ketat. Pemerintah Kota Sorong menyalurkan 30 sapi kurban untuk umat Muslim.

BMKG memprakirakan cuaca Jakarta pada Idul Adha mayoritas cerah berawan dengan potensi hujan ringan di dua area. Kemkomdigi menyalurkan daging kurban kepada 1.751 mustahik dengan Tekankan integritas dan kedisiplinan. Tradisi penyaluran hewan kurban juga dilakukan oleh Prabowo untuk warga di sekitar kediamannya. Permintaan jasa salon sapi di Tulungagung meningkat tajam menjelang Idul Adha.

Berita dilengkapi dengan foto-foto kondisi masjid saat ibadah di tahun-tahun sebelumnya yang menjadi referensi persiapan. Fokus utama adalah persiapan Masjid Istiqlal dan rencana kehadiran pejabat negara, serta pelaksanaan di berbagai daerah lainnya dengan informasi logistik, keamanan, dan cuaca





