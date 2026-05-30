Presiden Prabowo Kembali dari Prancis dengan Empat Kesepakatan Strategis

Presiden Prabowo Subianto tiba di Jakarta setelah kunjungan kenegaraan ke Prancis, membawa pulang empat kesepakatan komersial baru di bidang ketahanan energi, perdagangan, dan pertahanan.

Presiden Prabowo Subianto telah kembali ke Tanah Air setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan pentingnya ke Prancis . Pesawat kepresidenan yang membawanya mendarat di Base Ops Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu, 30 Mei 2026, sekitar pukul 09.58 WIB.

Kedatangan ini menandai berakhirnya agenda diplomatik intensif yang berlangsung dari 27 hingga 29 Mei 2026 di Paris. Kepulangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Suasana penyambutan berlangsung khidmat dengan pengawalan ketat, mencerminkan pentingnya hasil kunjungan ini bagi Indonesia.

Selama berada di Paris, Presiden Prabowo memulai agenda resmi dengan upacara penyambutan di Les Invalides, yang merupakan tradisi kehormatan bagi kepala negara yang berkunjung. Setelah itu, beliau melanjutkan dengan pertemuan bilateral penting bersama Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee. Pertemuan ini menjadi inti dari dialog tingkat tinggi antara kedua negara, membahas berbagai isu strategis mulai dari kerja sama ekonomi hingga keamanan regional.

Presiden Prabowo juga menghadiri jamuan santap malam kenegaraan yang diselenggarakan oleh Presiden Macron di Salle des Fetes, Istana Elysee, yang mempererat hubungan personal dan diplomatik antara kedua pemimpin. Di sela-sela padatnya agenda, Presiden Prabowo menyempatkan diri untuk melaksanakan Shalat Idul Adha bersama Warga Negara Indonesia (WNI) dan diaspora Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paris, menunjukkan perhatian beliau terhadap komunitas Indonesia di luar negeri. Kunjungan resmi kenegaraan ini membuahkan hasil konkret.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Presiden Macron menghasilkan empat kesepakatan komersial baru yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan. Kesepakatan ini digagas oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama MEDEF International, forum bisnis terkemuka Prancis. Inisiatif ini diharapkan menjadi platform untuk meningkatkan investasi dan perdagangan bilateral, serta memperkuat kemandirian energi dan pertahanan nasional.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalin kerja sama strategis dengan negara mitra, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Dengan pulangnya Presiden Prabowo, Indonesia optimis dapat segera merealisasikan kesepakatan-kesepakatan tersebut demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kunjungan Kenegaraan Prabowo Subianto Prancis Kerja Sama Bilateral Ketahanan Energi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presiden Prabowo Subianto memulai Kunjungan Prabowo ke Prancis, disambut hangat Presiden Emmanuel Macron di Istana ElyseeKedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Prancis beserta sang istri, Brigitte Macron, dalam sebuah upacara kenegaraan yang hangat. Momen penting ini menandai dimulainya Kunjungan Prabowo ke Prancis yang bertujuan memperkuat hubungan bilateral.

Read more »

Presiden Prabowo Tersanjung Disambut Presiden Macron: Tahun ini, Saya Sudah Tiga Kali ke PrancisPresiden Prabowo Subianto memuji hubungan Indonesia-Prancis yang semakin erat dan menilai Emmanuel Macron sebagai pemimpin yang tegas.

Read more »

Saat Presiden Prabowo Dikawal Pasukan Berkuda Bertemu Macron di PrancisPresiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Prancis

Read more »

Penampakan Prabowo & Macron Bertemu Bos-Bos Perusahaan RI dan PrancisPresiden Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Forum CEO Indonesia-Prancis bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Read more »