Presiden Prabowo: Kebijakan Penguatan Peran Negara dalam Perekonomian

Presiden Prabowo mengatakan bahwa kebijakan penguatan peran negara dalam perekonomian adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa tidak ada ekonomi yang sukses berkelanjutan dengan negara yang terlalu lemah atau terlalu kuat.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa kebijakan penguatan peran negara dalam perekonomian adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa sebelumnya desentralisasi, sekarang sentralisasi, dan peran besar swasta digantikan oleh BUMN dan Danantara.

Ia juga mengatakan bahwa tidak ada ekonomi yang sukses berkelanjutan dengan negara yang terlalu lemah atau terlalu kuat. Negara yang terlalu lemah menghasilkan oligarki, sementara negara yang terlalu dominan menghasilkan inefisiensi dan rente. Ia mengatakan bahwa model ekonomi yang efisien dan efektif untuk membawa Nusantara jaya masih belum ditemukan.

Ia juga mengatakan bahwa reformasi 1998 bidang ekonomi yang dipicu krisis keuangan Asia 1997 dapat dimaknai sebagai proyek memindahkan sumber legitimasi pembangunan dari kekuasaan negara yang terpusat menuju institusi yang lebih terbuka, kompetitif, dan akuntabel. Ia mengatakan bahwa mencari, merumuskan, dan mengimplementasikan sumber legitimasi pembangunan yang berdaya tahan sekaligus efisien-efektif menciptakan ekonomi Indonesia yang adil dan makmur barangkali adalah proyek bangsa Indonesia yang tidak akan berkesudahan.

Ia juga mengatakan bahwa zaman yang terus berubah membawa tantangan dan peluang yang berbeda, dan generasi berganti dan musim berubah pula. Ia mengatakan bahwa mengintegrasikan pemikiran sejumlah ekonom, ekonomi Orde Baru dapat dipahami sebagai model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tinggi melalui stabilitas makro, keterbukaan ekonomi yang selektif, dan industrialisasi yang diarahkan negara. Ia mengatakan bahwa model ini dijalankan dalam struktur politik yang sangat terpusat dan relasi erat antara negara dan kelompok bisnis besar.

Ia mengatakan bahwa krisis keuangan Asia membawa musibah besar bagi Indonesia yang selama tiga dasawarsa sebelumnya mengalami pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan yang mengesankan. Ia mengatakan bahwa tidak hanya badai datang mendadak, tetapi juga krisis ini merupakan gejala yang relatif baru dialami Indonesia, yaitu aliran keluar dana secara besar-besaran.

Ia mengatakan bahwa korporasi, perbankan, dan pelaku utama ekonomi lain yang bertahun-tahun terbiasa dengan mudah mendapatkan pembiayaan dari luar negeri dalam lingkungan sistem kurs devisa mengambang terkendali yang hampir sepenuhnya bisa diantisipasi oleh mereka tiba-tiba saja harus menghadapi kekeringan dana luar negeri dan sistem kurs mengambang penuh yang sulit diprediksi. Ia mengatakan bahwa ini mengubah perilaku mereka menjadi spekulatif dan memperparah kondisi pasar devisa.

Ia mengatakan bahwa dalam perkembangan selanjutnya, perilaku mereka ditiru oleh masyarakat kebanyakan, mengakibatkan pelarian modal ke luar secara luas dan tidak terkendali. Ia mengatakan bahwa yang paling telak memperburuk situasi adalah timbulnya krisis perbankan. Ia mengatakan bahwa hal ini dipicu oleh penutupan bank tanpa payung penjaminan penuh, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan pada bank dalam negeri dan penarikan simpanan besar-besaran oleh nasabah bank untuk dibawa ke tempat yang lebih aman.

Ia mengatakan bahwa situasi ini baru berhenti ketika penjaminan penuh diterapkan pada awal 1998. Ia mengatakan bahwa perbankan dalam negeri sudah telanjur porak-poranda dan penataannya kembali memakan biaya keuangan dan sosial yang sangat mahal. Ia mengatakan bahwa dampak krisis tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga melalui sistem pembayaran yang macet merembet ke sektor riil, mengakibatkan PHK dan kebangkrutan usaha besar-besaran. Ia mengatakan bahwa tidak berhenti di situ.

Ia mengatakan bahwa PHK besar-besaran itu dibarengi dengan terjadinya musibah alam, kekeringan yang intens, yang mengakibatkan harga pangan paling utama, beras, melonjak hampir tiga kali selama 1998, memicu gejolak sosial dan kemudian gejolak politik. Ia mengatakan bahwa karena komplikasi-komplikasi ini, dampak krisis di Indonesia jauh lebih parah daripada yang dialami oleh negara-negara lain yang terkena imbas krisis di kawasan ini





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Presiden Prabowo Kebijakan Penguatan Peran Negara Perekonomian Reformasi 1998 Krisis Keuangan Asia Model Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Seskab Teddy Ungkap Isi Pertemuan Presiden Prabowo dengan Sejumlah MenteriPrabowo bersama sejumlah beberapa Menteri di sektor ekonomi membahas penguatan ketahanan ekonomi, stabilitas keuangan, DHE, dan tata kelola ekspor SDA.

Read more »

Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Akan Serahkan Sapi Kurban ke Masjid IstiqlalPresiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan menyerahkan hewan kurban untuk perayaan Iduladha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal pada pekan depan. Sampai saat ini pihak Masjid terbesar di Asia Tenggara itu belum menerima informasi mengenai jenis maupun bobot sapi kurban yang akan diserahkan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Selain hewan kurban dari Presiden dan Wakil Presiden, Masjid Istiqlal juga masih menunggu konfirmasi dari sejumlah tokoh dan pihak lain yang akan menyalurkan kurban pada Iduladha tahun ini.

Read more »

Presiden Prabowo Berhasil Laksanakan Swasembada Pangan dalam 19 Bulan, Termasuk beras dan jagungPemerintah Prabowo Subianto telah mencapai swasembada pangan dalam 19 bulan, sesuai targetnya, dan berhasil meliputi beras, jagung, telur, ayam, dan daging.

Read more »

Wagub Bengkulu: Kebijakan Ekspor Prabowo Lindungi Petani Sawit dari Penurunan HargaWakil Gubernur Bengkulu Mian meyakini kebijakan ekspor satu pintu yang akan diterapkan Presiden Prabowo Subianto mampu melindungi petani sawit dan menjaga stabilitas harga komoditas.

Read more »