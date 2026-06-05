Presiden Prabowo K发布 PP Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis, Ditugaskan ke BUMN Khusus

Pemerintah merilis PP Nomor 24/2026 yang mengatur ekspor komoditas strategis seperti batu bara, CPO, dan ferro alloy hanya melalui BUMN Ekspor, yaitu PT Danantara. Aturan ini aims mengendalikan ekspor, menjaga stabilitas, dan memaksimalkan manfaat negara.

Presiden Prabowo Subianto telah merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Aturan ini, yang ditandatangani pada 20 Mei 2026, merupakan langkah penting dalam mengatur ekspor tiga komoditas utama: batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferro alloy, yang kini ditugaskan kepada BUMN khusus, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).

Peraturan ini menetapkan bahwa hanya BUMN Ekspor yang dapat mengekspor komoditas strategis tersebut, baik sebagai pemilik maupun perantara tunggal, meski pengecualian diberikan untuk pelaku usaha yang memiliki kontrak dengan pemerintah yang mencakup investasi, divestasi, dan pengolahan di dalam negeri. Harga jual ditentukan oleh BUMN Ekspor sendiri, dengan margin yang diatur sesuai peraturan yang berlaku. Tata kelola ekspor mencakup pengendalian, pengaturan pengangkutan dan asuransi, serta mekanisme lainnya. Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh masing-masing menteri atau kepala lembaga terkait.

Penetapan komoditas strategis dilakukan secara bertahap, dan untuk tahap awal hanya ketiga komoditas tersebut yang diatur, sementara komoditas lain akan ditetapkan melalui rapat koordinasi tingkat menteri. Aturan ini diharapkan dapat meningkatkan kontrol negara atas sumber daya alam strategis, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengoptimalkan manfaat bagi negara dari ekspor komoditas tersebut





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Prabowo Subianto PP 24/2026 Ekspor Komoditas BUMN PT Danantara Sumber Daya Alam Tata Kelola

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