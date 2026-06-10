Presiden Prabowo Jelaskan Alasannya Bolak-Balik Ke Luar Negeri

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasannya bolak-balik ke luar negeri menemui banyak kepala negara. Ia menyangkal kritik yang mengatakan bahwa intensitas kunjungannya terlalu tinggi. Menurutnya, kritik selalu hadir pada setiap era kepemimpinan.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasannya bolak-balik ke luar negeri menemui banyak kepala negara. Ia menyangkal kritik yang mengatakan bahwa intensitas kunjungannya terlalu tinggi. Menurutnya, kritik selalu hadir pada setiap era kepemimpinan.

Prabowo mengatakan bahwa setiap Presiden RI beruntung karena mendapatkan warisan politik luar negeri bebas aktif yang telah dirumuskan para pendiri bangsa. Dengan prinsip tersebut, Indonesia bisa bersahabat dengan semua negara, semua kekuatan, tanpa terlibat dengan aliansi ataupun pakta militer manapun. Prinsip itu pula yang hingga kini tetap dipegang teguh. Presiden menjelaskan bahwa sebagai negara nonblok, Indonesia disukai oleh banyak negara karena dikenal sebagai negara yang enggan memiliki musuh.

Indonesia pun mendapatkan banyak undangan dari pemimpin dunia untuk berkunjung ke negara mereka masing-masing. Ia mempertanyakan bagaimana ia bisa menolak, apalagi jika permintaan datang dari negara





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