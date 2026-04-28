Presiden Prabowo Jamin Kompensasi Korban Tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL

Presiden Prabowo Subianto menjamin kompensasi bagi seluruh korban tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi. Kecelakaan ini menyebabkan 14 orang meninggal dunia dan 84 luka-luka. Investigasi menyeluruh akan segera dilakukan.

Presiden Prabowo Subianto memberikan jaminan kompensasi kepada seluruh korban dalam tragedi tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Rel Listrik ( KRL ) yang terjadi pada Senin, 27 April 2026.

Peristiwa nahas ini telah merenggut nyawa 14 orang dan menyebabkan 84 lainnya mengalami luka-luka. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat menjenguk para korban yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa pagi, 28 April 2026. Beliau menekankan bahwa setiap korban akan menerima ganti rugi, meskipun detail mengenai nominalnya belum diumumkan. Presiden Prabowo menyatakan, 'Nanti ada, semuanya ada kompensasinya,' menegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan dukungan kepada mereka yang terdampak.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan mendoakan kesembuhan bagi mereka yang terluka. Beliau juga menginstruksikan dilakukannya investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kecelakaan dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Mantan Menteri Pertahanan ini meyakinkan bahwa seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis yang optimal dari petugas rumah sakit. Saat ini, masih ada puluhan korban yang menjalani perawatan intensif di RSUD, meskipun sebagian di antaranya sudah diperbolehkan pulang setelah kondisi mereka stabil.

Presiden Prabowo memastikan bahwa semua kebutuhan korban telah terpenuhi dan diurus dengan baik. Tabrakan mengerikan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dengan rute Gambir–Surabaya Pasar Turi dan KRL jurusan Kampung Bandan-Cikarang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Senin, 27 April 2026, sekitar pukul 20.57 WIB. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, Bobby Rasyidin, mengonfirmasi bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan ini telah meningkat menjadi 14 orang.

Jenazah para korban telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut. Selain itu, jumlah korban luka-luka, baik ringan maupun berat, juga bertambah menjadi 84 orang. Seluruh korban telah dievakuasi ke berbagai fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa seluruh korban meninggal dan luka-luka merupakan penumpang dari kereta KRL.

Beruntungnya, seluruh penumpang KA Argo Bromo Anggrek yang berjumlah 240 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Kronologi kejadian bermula ketika KRL sedang berhenti di jalur 1 Stasiun Bekasi Timur. Kereta tersebut terpaksa berhenti karena adanya gangguan akibat tabrakan antara kereta dengan sebuah taksi yang terjadi di depannya dari arah berlawanan. Tak lama kemudian, KA Argo Bromo Anggrek melaju dari arah belakang dan menabrak badan kereta KRL tersebut.

Dampak tabrakan sangat parah, menyebabkan badan kereta Commuter Line, khususnya gerbong khusus wanita, mengalami kerusakan yang signifikan dan ringsek. Insiden ini menimbulkan duka mendalam dan pertanyaan besar mengenai keselamatan sistem perkeretaapian di Indonesia. Pihak PT KAI dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah memulai proses investigasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan ini. Beberapa kemungkinan penyebab yang sedang diselidiki antara lain adalah faktor manusia, kerusakan infrastruktur, serta gangguan sistem persinyalan.

Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek keselamatan perkeretaapian, termasuk peningkatan kualitas perawatan dan pemeliharaan jalur kereta api, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta modernisasi sistem persinyalan dan pengamanan. Selain itu, pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap operasional kereta api dan memastikan bahwa seluruh standar keselamatan dipatuhi dengan ketat. Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk terus meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap keselamatan transportasi.

Dukungan moral dan material kepada para korban dan keluarga korban juga terus diberikan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Upaya pemulihan dan perbaikan infrastruktur juga akan segera dilakukan untuk memastikan bahwa layanan kereta api dapat kembali beroperasi dengan aman dan nyaman. Pemerintah berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan sistem perkeretaapian di Indonesia, sehingga tragedi serupa tidak terulang kembali di masa depan





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prabowo Subianto Tabrakan Kereta Argo Bromo Anggrek KRL Kompensasi Bekasi

United States Latest News, United States Headlines

