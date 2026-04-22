Presiden Prabowo Instruksikan Pemangkasan Regulasi Penghambat Investasi Demi Target Rp13.000 Triliun

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Investasi Rosan Roeslani untuk memangkas regulasi birokrasi guna mencapai target investasi nasional sebesar Rp13.000 triliun dan menyesuaikan standar dengan OECD.

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ), Rosan Perkasa Roeslani, untuk melakukan penyederhanaan besar-besaran terhadap regulasi yang selama ini dinilai menghambat arus masuk investasi ke Indonesia. Arahan ini menjadi prioritas nasional guna meningkatkan daya saing bangsa di kancah global.

Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari upaya sinkronisasi standar regulasi Indonesia dengan standar internasional, khususnya merujuk pada regulasi yang diterapkan oleh negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dengan penyesuaian ini, diharapkan iklim investasi di Tanah Air menjadi jauh lebih kondusif, transparan, dan efisien bagi para investor mancanegara. Dalam keterangannya usai pertemuan di Istana Negara pada Selasa (21/4/2025), Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan bahwa salah satu fokus utama evaluasi adalah mengenai Persetujuan Teknis atau Pertek. Presiden Prabowo memberikan instruksi lugas bahwa apabila regulasi tersebut justru menjadi beban dan menghambat operasional bisnis, maka aturan itu tidak perlu dipertahankan. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbandingan atau benchmarking terhadap standar yang diterapkan oleh negara-negara tetangga di kawasan ASEAN serta standar global lainnya. Tujuannya adalah agar Indonesia tidak hanya sekadar menerima modal, tetapi juga mampu memastikan bahwa setiap proses perizinan berjalan dengan alur yang cepat, efektif, dan bebas dari birokrasi yang berbelit-belit. Selain aspek kemudahan perizinan, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa investasi yang masuk harus memiliki kualitas yang baik dan memberikan dampak ekonomi secara nyata bagi rakyat Indonesia. Investasi tidak boleh hanya dilihat dari besaran nominal modal yang ditanamkan, melainkan harus diukur dari kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja yang layak, berkelanjutan, dan berkualitas. Pemerintah bertekad untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari investasi ini dapat terserap ke seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang masif. Hal ini menjadi kunci agar kemajuan ekonomi nasional berjalan seiring dengan kesejahteraan sosial. Data menunjukkan bahwa optimisme terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga dengan sangat baik. Rosan mengungkapkan bahwa terdapat komitmen investasi yang sangat besar dari beberapa negara mitra strategis. Potensi investasi dari Jepang tercatat mendekati angka USD 30 miliar, sementara Korea Selatan menyumbang komitmen sekitar USD 10 miliar. Investasi dari Tiongkok juga dilaporkan tetap konsisten dan berada dalam posisi yang tinggi. Melihat tren positif ini, pemerintah optimistis dapat mengejar target investasi nasional yang jauh lebih ambisius dalam periode 2025 hingga 2029. Jika pada periode sebelumnya realisasi investasi menyentuh angka Rp9.100 triliun, maka untuk lima tahun ke depan, pemerintah telah menetapkan target yang lebih tinggi yakni melampaui Rp13.000 triliun, sebuah lompatan besar yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas regulasi dan kebijakan di lapangan





