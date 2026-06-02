Presiden Prabowo Ikut Makan MBG Bareng Siswa di SMPN 111 Jakarta

Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan makan bergizi gratis ( MBG ) bersama siswa di SMPN 111 Jakarta. Kunjungan ini merupakan bagian dari evaluasi langsung pelaksanaan program yang kini berjalan di sejumlah sekolah di berbagai daerah.

Dalam suasana santai, Presiden berinteraksi dengan para pelajar, menanyakan cita-cita mereka.

"Siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi insinyur? Siapa yang mau jadi guru? Siapa yang mau jadi pemain bola?

" kata Prabowo seperti dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden. Para siswa kompak mengangkat tangan dan menjawab dengan antusias. Suasana di dalam kelas berlangsung hangat dengan percakapan ringan antara Presiden dan para pelajar. Kunjungan itu juga diwarnai kegiatan bernyanyi bersama.

Prabowo dan para siswa menyanyikan lagu "Hymne Guru" yang membuat suasana kelas semakin akrab. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Presiden secara aktif meninjau langsung pelaksanaan program di berbagai lokasi, termasuk di SMPN 111 Jakarta. Selain memantau, Presiden juga berdialog dengan siswa dan guru untuk mendengar masukan langsung.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Program MBG diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, serta meningkatkan konsentrasi belajar. Selain di Jakarta, Presiden juga telah mengunjungi sekolah lain seperti di Bogor dan Rawamangun untuk meninjau program serupa. Pemerintah daerah juga turut mendukung dengan mengoptimalkan penggunaan produk lokal dalam menu MBG.

Misalnya, di Nusa Tenggara Barat, program ini mendorong pemberdayaan UMKM dan produk lokal. Sementara itu, di Gorontalo Utara, rumput laut lokal dijadikan menu utama untuk meningkatkan gizi anak sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Badan Gizi Nasional (BGN) juga menegaskan tidak ada pungutan pembangunan dapur MBG dan mendukung penyelidikan dugaan penipuan di Lombok Timur. Program MBG juga diwajibkan memprioritaskan ibu hamil dan balita dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting





Hoaks! Prabowo ancam mundur jika MBG dihentikanJakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial Facebook mengeklaim bahwa Presiden RI Prabowo Subianto mengancam akan mundur dari jabatannya ...

Presiden Prabowo Tinjau Fasilitas Produksi Pangan dan Dapur MBG di SPPG PalmerahPresiden Prabowo Subianto mengunjungi SPPG Polri Palmerah dan Gudang Ketahanan Pangan untuk meninjau kesiapan fasilitas green house, hidroponik, bioflok, serta dapur utama gizi nasional. Kunjungan ini juga sekaligus meresmikan 166 SPPG Polri di Tuban dan menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan. Prabowo meninjau langsung proses produksi makanan, mengumumkan penghentian sementara lebih dari 1.000 SPPG untuk peningkatan kualitas, dan menekankan penyajian makanan hangat bagi penerima manfaat. Topik lain meliputi rapat maraton dengan menteri terkait pangan, migas, dan MBG, serta isu kebersihan dapur yang diwajibkan dilengkapi alat tes kit oleh BGN.

Presiden tinjau pelaksanaan MBG di SMPN 111 JakartaPresiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 111 Jakarta, Selasa, untuk ...

Prabowo cek kebersihan dan keamanan pangan dapur MBG di PalmerahPresiden Prabowo Subianto mengecek kebersihan dan keamanan pangan yang diproduksi oleh dapur makan bergizi gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ...

