Presiden Prabowo Hadiri Upacara Persemayaman Jenazah Jenderal Ryamizard Ryacudu

Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara persemayaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin 1 Juni 2026. Upacara ini diikuti oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan keluarga almarhum. Prabowo memberikan penghormatan terakhir di Ruang Hening sebelum jenazah dibawa ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata untuk pemakaman militer. Artikel ini menguraikan kronologi acara, latar belakang karier almarhum, serta hubungan persahabatan antara Prabowo dan Ryamizard sejak masa mendidik di Lembah Tidar.

Presiden tiba sekitar pukul 08.25 WIB dan langsung menuju Ruang Hening untuk memberikan penghormatan terakhir di hadapan jenazah yang disemayamkan di Aula Bhinneka Tunggal Ika. Upacara persemayaman dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan. Jenazah almarhum sebelumnya tiba pukul 07.35 WIB. Setelah persemayaman, jenazah akan dilepas dari Kementerian Pertahanan menuju Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata untuk pemakaman militer.

Upacara pemakaman tersebut akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Kehadiran Presiden Prabowo menandakan penghormatan tinggi negara atas jasa Ryamizard Ryacudu, yang conocido sebagai mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (2002-2005) dan Menteri Pertahanan (2014-2019). Almarhum wafat pada Minggu 31 Mei 2026. Presiden Prabowo dan almarhum Ryamizard memiliki hubungan persahabatan yang panjang sejak masa pendidikan di Lembah Tidar.

Prabowo pernah menyatakan dalam pidato pada Oktober 2019 bahwa mereka adalah taruna yang sama dan digembleng bersama. Ia memuji Ryamizard sebagai sosok dengan semangat nasionalisme tinggi dan seorang Patriot. Kedatangan Prabowo di Kementerian Pertahanan juga disambut oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan. Acara persemayaman diagendakan sebelum Presiden memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Kementerian Luar Negeri.

Ribuan aktivis, pejabat, dan masyarakat umum menghadiri untuk mengucapkan penghargaan terakhir





