Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-15 NasDem di Jakarta

Presiden Prabowo Subianto hadir pada puncak Hari Ulang Tahun ke-15 NasDem di NasDem Tower Jakarta, diiringi menteri-menteri dan anggota partai lain, menegaskan komitmen nasional

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir pada acara puncak Hari Ulang Tahun ke-15 NasDem di NASDEM Tower Jakarta Pusat pada Rabu ke-11 November 2024 pukul 20.00 WIB. Ia masuk menggunakan mobil putih dan ditemani Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Menteri Koordinator Pemuda, Kebudayaan, dan Kota Sugiono.

Momen Penting Puncak HUT ke-15 NasDem

Ketua Umum NasDem Surya Paloh bersama Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyambut kehadiran Presiden Prabowo di luar gedung NasDem. Seseorang yang biasanya hadir rutin adalah Wapres Gibran Rakabuming Raka yang tidak dibandingkan kali ini.

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Kehadiran Petinggi Parpol Lain

Di lokasi berlangsung, tamu dari kalangan petinggi partai politik datang bergiliran. Kebanyakan mengenakan pakaian dengan warna kebesaran partai masing‑masing, menandakan kebersamaan dan dukungan lintas partai. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah dan Utut Adianto datang bersamanya, serta politisi PDIP yang juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Partai Keadilan Sejahtera Jadi Pihak Ketiga

Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS, Al Muzammil Yusuf, juga hadir. Ia tampak didampingi Sekjen PKS Muhammad Kholid, menunjukkan keterlibatan PKS dalam perbincangan demokrasi pada hari itu.

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Unsurnya Tema NasDem HUT ke-15

NasDem pada perayaan HUT ke-15 menampilkan tema Meneguhkan Restotasi, Menguatkan Bakti. Tema tersebut menegaskan tekad partai untuk memperkuat kembali komitmen dan layanan kepada publik.

Dampak Pada Politik Indonesia

Perjumpaan ini mempererat hubungan antara Presiden, partai politik, dan lembaga legislatif. Kehadiran langsung memudahkan dialog tentang kebijakan nasional, menandai langkah strategis dalam kesatuan kepesertaan. Aksi simbolik ini mengharapkan porak‑porak pemahaman bersama di tengah dinamika politik daerah dan nasional. Pada fase berikutnya, ekspektasi diprediksi akan menumbuhkan kolaborasi lintas partai untuk reformasi kebijakan publik yang komprehensif.