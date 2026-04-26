Presiden Prabowo Hadiri Pesta Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju di Jakarta

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri pesta resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju di Raffles Hotel Jakarta. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan pejabat negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo menyatakan bahwa ia hadir karena persahabatan dengan keluarga pengantin, khususnya ayah El Rumi, Ahmad Dhani, yang juga merupakan kader partai Gerindra.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri pesta resepsi pernikahan pasangan El Rumi dan Syifa Hadju di Raffles Hotel Jakarta, Minggu (26/4/2026) malam. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi sorotan tamu undangan, mengingat acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting dan figur publik Tanah Air.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Presiden Prabowo memasuki area resepsi dengan mengenakan setelan jas formal rapi setelah turun dari mobil Maung Pindad berwarna putih dan berpelat RI 1. Presiden Prabowo menyatakan bahwa ia hadir karena persahabatan dengan keluarga pengantin, khususnya ayah El Rumi, Ahmad Dhani, yang juga merupakan kader partai Gerindra.

Ia juga mengungkapkan bahwa acara berjalan lancar dan mengucapkan doa kebahagiaan bagi kedua pengantin. Selain itu, Presiden Prabowo juga sempat mencicipi hidangan yang disajikan, termasuk kari laksa yang menjadi salah satu menu di acara tersebut. Presiden meninggalkan lokasi acara sekitar pukul 20:00 WIB. Sekitar 20 menit setelah Prabowo meninggalkan hotel, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tiba di lokasi acara.

Pesta resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju juga dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat negara lainnya, seperti Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana, Ketua DPR RI Puan Maharani, Titiek Soeharto, hingga Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. Ayah El Rumi, Ahmad Dhani, adalah musisi sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Gerindra. Kehadiran Presiden Prabowo dalam acara pernikahan ini menunjukkan hubungan dekat antara Presiden dengan keluarga Ahmad Dhani, serta menandakan dukungan terhadap pernikahan pasangan muda tersebut.

Acara ini juga menjadi momen penting bagi para tamu undangan yang hadir, termasuk pejabat negara dan figur publik, untuk berkumpul dan merayakan pernikahan pasangan El Rumi dan Syifa Hadju





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Rumi dan Syifa Hadju Menikah Besok, Ahmad Dhani Sebut Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan HadirAhmad Dhani juga mengungkap bahwa rencananya perayaan hari bahagia El Rumi dan Syifa Hadju akan berlanjut di Pulau Dewata.

Read more »

Prabowo Hadiri Pernikahan El Rumi & Syifa Hadju, Kejagung Serahkan Dana NegaraPresiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir di pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. Selain itu, Kejaksaan Agung menyerahkan dana negara hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan sebesar Rp 11,4 triliun.

Read more »

Karangan Bunga Prabowo Subianto untuk Pernikahan El Rumi dan Syifa HadjuSebelum menikah hari ini, prosesi siraman El Rumi dan Syifa Hadju telah digelar pada 24 April 2026.

Read more »

Momen Prabowo Hadir di Resepsi El Rumi-Syifa Hadju Jadi Sorotan, Datang dengan Pengawalan Super Ketat!Resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju pada Minggu malam 26 April 2026, semakin menjadi sorotan setelah Prabowo Subianto hadir langsung di tengah perayaan.

Read more »

Hadir di Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, Prabowo Ungkap Kedekatan dengan Ahmad DhaniPrabowo hadir di resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, ungkap kedekatan dengan Ahmad Dhani

Read more »

Kondangan ke Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Prabowo dan Bahlil Kompak Komentar Soal MakananPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »