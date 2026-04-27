Presiden Prabowo Hadiri Peringatan May Day 2026 di Monas, Ribuan Buruh Hadir

Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Acara yang dihadiri sekitar 211 ribu buruh akan melibatkan pengamanan ketat dan persiapan sejak awal Maret, dengan Presiden Prabowo terlibat langsung dalam mendesain atribut acara. Peringatan ini diharapkan memperkuat persatuan buruh dan membuka dialog dengan pemerintah mengenai isu ketenagakerjaan.

Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Kehadiran Presiden dalam acara yang diperkirakan diikuti ratusan ribu massa buruh menjadi sorotan utama.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyatakan bahwa peringatan May Day akan dimulai pukul 08.00 WIB dan dihadiri sekitar 211 ribu buruh, dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Selain sambutan dari pimpinan konfederasi buruh, acara juga akan dihadiri oleh tokoh buruh internasional. Persiapan peringatan May Day 2026 telah dilakukan sejak awal Maret, dengan Presiden Prabowo terlibat langsung dalam mendesain atribut seperti kaos yang akan dibagikan kepada peserta.

Andi Gani menjelaskan bahwa pembagian kaos dan payung tidak menggunakan anggaran negara. Pengamanan acara akan melibatkan aparat kepolisian, termasuk pengaturan lalu lintas dan penyediaan kantong parkir untuk mengakomodasi jumlah peserta yang besar. Kegiatan dijadwalkan berlangsung hingga pukul 11.00 WIB. Melalui momentum ini, diharapkan peringatan Hari Buruh Internasional dapat memperkuat persatuan dan solidaritas pekerja, serta membuka ruang dialog antara pemerintah dan kalangan buruh terkait isu ketenagakerjaan di Indonesia.

Selain itu, Presiden Prabowo juga telah meninjau persiapan acara, termasuk koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. Ia juga menyampaikan pesan bahwa peringatan May Day bukan hanya sekadar acara, tetapi juga sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil. Dalam kesempatan ini, diharapkan akan ada pembahasan mengenai upaya meningkatkan kesejahteraan buruh, termasuk peningkatan upah minimum dan peningkatan fasilitas bagi pekerja.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah, diharapkan peringatan May Day 2026 dapat menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan buruh di Indonesia





