Presiden Prabowo merencanakn pertemuan lanjutan dengan ketua umum partai politik koalisi untuk membahas nama cawapres pengganti Gibran sebelum sidang MPR pada 9 Desember 2024.

Presiden Prabowo Subianto berencana segera menggelar pertemuan lanjutan dengan para ketua umum partai politik yang merupakan pendukung koalisi pemerintah. Pertemuan strategis ini bertujuan utama untuk membahas dan menentukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, yang kini berstatus sebagai presiden pelaksana. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika politik terkini dan untuk memastikan proses pengusulan calon berlangsung sesuai ketentuan konstitusi sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Strategi Pencarian Cawapres dan Pertemuan Kunci

Menurut Menko Kemenlu dan mantan Menhan Prabowo, Bahlil Lahadalia, hanya Presiden Prabowo dan Yang Maha Kuasa yang mengetahui secara pasti siapa nama calon wakil presiden yang akan diusulkan. Rangkaian pertemuan tingkat tinggi telah dilakukan untuk menjembatani kepentingan antarpartai. Sebagai contoh, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin baru saja bertemu dengan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, serta Menko Kemahkuh dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra.

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Pertemuan tertutup selama sekitar satu jam antara Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad ini tidak dilepaskan dari konteks publik mengenai dinamika perebutan atau penentuan posisi calon wakil presiden. Selain itu, nama mantan Menteri Keuangan Hatta Rajasa, yang pernah menjadi cawapres Prabowo pada Pilpres 2014, mulai mencuat kembali sebagai salah satu opsi yang didiskusikan di kalangan elite politik.

Tafsir Hari dan Tenggat Pengajuan Calon

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan MPR tetap bersikukuh bahwa tidak ada kesalahan prosedur dalam jadwal sidang pemilihan calon wakil presiden dan batas penyerahan nama dari Presiden Prabowo. Sikap tegas ini muncul meskipun terdapat peringatan keras dari mantan Wakil Presiden Mahfud MD dan sejumlah pakar hukum tata negara. Mereka mengingatkan bahwa ketidakpastian dapat merugikan proses demokrasi jika tidak segera diselesaikan.

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Para ahli hukum menunjukkan perbedaan tafsir yang signifikan mengenai makna kata "hari" dalam tenggat pengajuan calon wakil presiden pengganti Gibran. Pertanyaan kuncinya adalah apakah perhitungan tenggat tersebut didasarkan pada hari kerja atau dihitung sebagai hari kalender secara penuh. Perbedaan interpretasi ini menciptakan ketidakjelasan hukum yang perlu segera diurai oleh otoritas terkait untuk mencegah sengketa elektoral di kemudian hari.

Peringatan MPR dan Langkah Selanjutnya

Mahfud MD memberikan peringatan keras bahwa jika hingga kemarin Presiden Prabowo belum mengajukan nama calon wakil presiden, sidang MPR yang dijadwalkan pada 9 Desember dapat dinilai tidak sah. Validitas sidang tersebut sangat bergantung pada kelengkapan administrasi pengajuan calon sesuai dengan aturan main yang telah disepakati bersama oleh lembaga negara dan partai politik pendukung pemerintah.

Di sisi lain, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyatakan bahwa pertemuan lanjutan antarpartai politik koalisi pemerintah terkait pembahasan calon wakil presiden akan diadakan dalam waktu dekat. Hal ini menunjukkan adanya upaya kolaboratif untuk mencapai konsensus sebelum jadwal sidang MPR tiba, mengingat urgensi waktu yang semakin tipis di hadapan tanggal 9 Desember.